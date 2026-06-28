2분기 평균 환율 1500원 돌파…외환위기 이후 28년 만에 처음

2분기 달러/원 평균 환율 1500원 웃돌 가능성 높아

외국인 투자자 국내 주식 순매도가 환율 상승으로↑

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 외국인 투자자의 국내 증시 이탈과 달러 강세가 맞물리면서 올해 2분기 달러/원 평균환율이 1500원을 넘어설 것으로 예상된다. 분기 평균환율이 1500원대를 기록하는 것은 외환위기 이후 처음이다.

28일 한국은행 경제통계시스템에 따르면, 지난 4월 1일부터 이달 26일까지 주간거래 종가(오후 3시30분) 기준 달러/원 환율 평균은 1500.1원으로 집계됐다. 이번 주 환율이 큰 폭으로 하락하지 않는다면 2분기 평균 환율도 1500원을 웃돌 전망이다.

분기 평균 환율이 1500원을 넘어선 것은 지난 1998년 1분기(1596.8원) 이후 28년 3개월 만이다. 글로벌 금융위기 당시인 2009년 1분기 평균 환율은 1418.3원이었다. 지난해 1분기(1452.9원)와 4분기(1451.9원), 올해 1분기(1466.9원)보다도 40~50원가량 높은 수준이다.

코스피가 전장 종가보다 519.09포인트(5.81%) 하락한 8411.21로, 코스닥은 전장 종가보다 36.44포인트(4.10%) 하락한 851.37으로 거래가 마감한 가운데 26일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 10.7원 하락한 15432.0원에 주간거래를 마감했다. [사진 = 뉴스핌DB]

환율 상승의 배경으로는 외국인 투자자의 국내 주식 순매도와 달러 강세가 꼽힌다. 외국인은 올해 들어 지난 26일까지 유가증권시장에서 136조7841억원어치 주식을 순매도했다. 이달에만 순매도 규모가 약 37조원에 달한다. 시장에서는 외국인의 추가 순매도 여력이 100조~150조원 수준 남아 있다는 분석도 나온다.

미국의 물가 상승세도 달러 강세를 부추기는 요인으로 지목된다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난 24일 장중 101.798까지 오르며 지난해 5월(101.974) 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 미국의 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수 상승률도 4.1%를 기록하며 기준금리 인하 기대를 낮추고 있다.

원화가 엔화와 동조화되는 흐름도 이어지고 있다. 엔/달러 환율은 지난 25일 장중 달러당 161.939엔까지 오르며 2024년 7월 3일(161.950엔) 이후 약 2년 만에 최고 수준을 기록했다. 일본은행이 최근 기준금리를 인상했지만 엔화 약세는 이어지는 모습이다.

이러한 흐름 가운데 오는 7월 6일부터 서울 외환시장은 24시간 거래 체제로 전환된다. 거래 시간은 기존 오전 9시~다음 날 새벽 2시에서 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시(서머타임 기준)까지로 확대된다. 정부는 그동안 거래 공백을 줄이고 해외 투자자의 접근성을 높이기 위해 제도 개편을 추진해왔다.

시장에서는 24시간 거래 체제가 정착하면 역외 차액결제선물환(NDF) 시장과 서울 외환시장 간 가격 괴리가 줄고 심야 시간대 급격한 환율 변동도 완화될 수 있을 것으로 보고 있다. 다만 외국인 자금 흐름과 미국 통화정책이 단기 환율의 최대 변수라는 분석이 나온다.

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