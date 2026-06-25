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정부가 손 놓은 환율 1540원...시장 '외환당국 개입 요구" 커져

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 23일 고환율을 외국인 리밸런싱에 따른 일시적 현상이라 규정했다.
  • 시장 전문가들은 리밸런싱 이후에도 고환율이 지속될 수 있다며 정부의 낙관론과 대응 지연을 우려했다.
  • 전문가들은 개입 시점은 상승세 둔화 이후로 보고, 통화스와프·빅스텝 등 강력한 처방 가능성도 제기했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구윤철 경제부총리 "외국인 리밸런싱 이후 환율 안정"
시중은행·전문가 진단은 고환율 상황 상당 기간 지속
정부 개입 적기...시중은행 "상승세 꺾인 직후 효과적"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 달러·원 환율이 2009년 글로벌 금융위기 이후 처음으로 1500원을 넘어 1540원선에 도달한 가운데 정부는 환율 급등을 외국인 투자자의 자산 재배분 과정에서 나타난 일시적 현상으로 규정했다.

그러나 시장 전문가들은 이같은 정부 진단이 잘못된 것일 수 있다고 지적한다. 정부의 진단은 정책 대응의 시기를 결정하는 중요한 요인으로 정책 대응의 골든 타임을 놓치게 할 수도 있다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 23일 청와대에서 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.23 photo@newspim.com

◆"고환율 리밸런싱 영향일 뿐, 일시적 현상"… 정부의 낙관론 vs 시장의 불안

이재명 대통령은 지난 23일 열린 국무회의에서 구윤철 경제부총리에게 현재의 고환율 상황을 집중 질의했다. 이 자리에서 구 부총리는 "최근 환율 급등은 외국인 투자자들이 국내 주식시장에서 자산을 리밸런싱하는 과정에서 나타난 영향이 크다"며 "이 과정이 어느 정도 정리되면 환율도 자연스럽게 안정될 것이라고 보고했다.

사실상 현 환율 상황을 구조적인 위기가 아닌 단기적 수급 불균형으로 판단하고 있다는 정부의 인식을 보여준다.

실제로 시중은행의 환율 전문가들도 외국인들의 자산 리밸런싱이 환율 상승을 부추겼다는 점에는 동의한다. 외국인 투자자들이 코스피 시장에서 차익을 실현하거나 리스크 관리를 위해 자금을 회수하면서 달러 수요가 급증했다는 설명이다.

하지만 문제는 리밸런싱이 종료된 이후에도 환율이 제자리를 찾을 것이냐에 대한 의구심이다.

리밸런싱 끝나면 환율 안정? "현 상황 지속될 수도"

시중은행 환율 전문가들과 경제 전문가들은 현재의 고환율이 외국인들의 자산 리밸런싱에 의한 것임에 동의하면서도, 이같은 현상이 일시적인 것으로 곧 안정될 것이라는 분석에 대해서는 동의하지 않았다.

민경원 우리은행 연구원은 "현재의 고환율이 외국인의 자산 리밸런싱 때문인 것은 맞지만, 이 리밸런싱이 계속될지 여부는 아직 알 수 없는 것"이라고 말했다. 이유정 하나은행 연구위원도 "외국인 자산 리밸런싱이 끝나면 지금보다는 확실히 떨어질 것"이라며 "다만 달러가 강세로 가고 있어서 하단이 지지되는 흐름으로 가지 않을까 싶다"고 말했다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 "일시적 현상인 것은 맞지만 지속될 수도 있다. 버블도 바로 꺼지는 것이 아니라 지속될 수도 있다"라며 "그래서 정부가 개입할 부분은 개입해야 한다"고 진단했다.

주원 현대경제연구원 연구본부장은 "지금의 고환율 분위기는 일시적일 것 같지 않다"면서도 "다만 정부가 일시적인 현상이라고 한 것은 뚜렷한 대응 방법이 없는 상황에서 시장의 심리 안정을 위한 것일 수 있다. 정부가 고환율이 장기화될 것이라고 하면 상황이 더 나빠질 것"이라고 분석했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 459.28포인트(5.42%) 오른 8930.30로, 코스닥은 전장 종가보다 21.50포인트(2.36%) 하락한 887.81로 거래가 마감된 가운데 25일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 0.7원 상승한 1542.7원에 주간거래를 마감했다. 2026.06.25 yeawon2@newspim.com

정부 개입 적기는? 시중은행 "상승세 꺾인 직후"·전문가 "극단적 처방 필요"

시중은행 환율 전문가들과 경제학자들은 정부의 정책 개입의 효과가 아직도 강하다고 판단하면서도 대부분 지금이 개입의 적기는 아니라고 분석했다.

민경원 연구원은 "지금은 외국 투자자들의 역송금 수요가 있는데 우리가 거기 개입하면 안된다"라며 "지금은 포지션 노출 빈도를 줄이고 있는 과정이어서 그 부분을 확인한 이후 움직이는 것이 맞다. 달러 실수요가 있는 것이 확인됐으니 지켜봐야 하는 것이 맞고 이후 어떻게 움직일지도 확인해야 한다"고 말했다.

이유정 연구위원 역시 "현재 고환율은 경제 구조는 양호하지만 우리가 컨트롤 할 수 없는 요인에 의해 영향을 받고 있는 것"이라며 "이런 상황에서는 당국이 아래 방향으로 틀어버리겠다는 목표보다는 더 흔들리지 않게 막아주는 역할을 해야 한다고 본다"라고 진단했다.

이 연구위원은 "정부 개입은 조금 하락하는 방향성이 됐을 때 확실히 폭을 더 낮춰서 내려가게 할 때 효율적일 것"이라며 "지금은 시장의 심리로 인해 더 올라가게 하지 않는 정도만 해야 한다"고 설명했다.

주원 본부장은 보다 강력한 정부 조치가 필요하다고 주장했다. 주 본부장은 "달러를 푸는 것은 외환 보유고의 한계 때문에 제한적이라면 미국과 통화 스와프를 하거나 금통위에서 빅스텝(중앙은행이 기준금리를 한번에 0.50%포인트 인상) 하는 방법을 쓸 수 있다"고 말했다.

주 본부장은 "지금 환율로는 내수에 한계가 있을 수밖에 없어 약간 극단적인 처방이 필요하지 않을까"라며 "다만 타이밍은 다소 여유가 있다. 반도체가 버텨주면 경제가 더 이어갈 수 있는 상황이어서 시간을 갖고 정해야 할 것 같다"고 진단했다.

dedanhi@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
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이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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