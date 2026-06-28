SK AI위원회, 'K-AI 얼라이언스' 확대…"글로벌 AI 플랫폼 본격화"

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美 실리콘밸리서 '유나이트 2026' 개최…50개 멤버사로 확대

유영상 SK AI위원장 "AI 협력 생태계 기반으로 글로벌 네트워크 확대할 것"





[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK AI위원회(위원장 유영상)는 대한민국 AI 생태계 활성화를 위해 결성된 AI 기업 연합체인 'K-AI 얼라이언스(Alliance)'가 지난 26일(현지시간) 미국 실리콘밸리 멘로파크(Menlo Park)에서 '유나이트 2026'을 개최했다고 28일 밝혔다.

'유나이트(UNITE)'는 AI 산업의 중심지인 실리콘밸리에서 K-AI 얼라이언스 회원사와 글로벌 투자자 등이 모여 최신 AI 트렌드와 투자 동향을 공유하고 글로벌 사업 협력 기회를 모색하는 연례 행사다.

이번 행사에는 유영상 SK AI위원장을 비롯해 하민용 SK텔레콤 AI DC개발본부장, 정희진 SK하이닉스 아메리카 벤쳐 인베스트먼트 부사장 등 주요 SK 관계자와 몰로코, 베스핀글로벌, 리벨리온, 임프리메드 등 K-AI 얼라이언스 회원사, 탑 하베스트 캐피털, 퀀텀 프라임 벤처스 등 글로벌 벤처캐피털(VC), AWS 등 빅테크 관계자 등 약 60여 명이 참석했다.

SK AI위원회는 K-AI 얼라이언스의 연례행사인 '유나이트 2026'를 26일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 개최했다고 밝혔다. 사진은 '유나이트 2026'에서 연설을 진행중인 유영상 SK AI위원장. [사진=SK]

K-AI 얼라이언스는 2023년 2월 SK텔레콤 주도로 출범한 AI 기업 연합체다. 대한민국의 AI 혁신 기업들이 글로벌 시장 진출과 AI 생태계 활성화를 추진하기 위해 결성됐으며, 출범 당시 7개 기업으로 시작해 현재는 AI 반도체부터 인프라, 모델, 애플리케이션 등 AI 주요 분야를 아우르는 총 50개 회원사가 참여하는 대한민국 대표 AI 연합체로 성장했다.

특히 회원사 가운데 35% 이상이 미국, 싱가포르, 일본 등 해외에 본사를 두고 있어, 해외 투자자들에게 한국을 중심으로 성장한 유망 AI 기업들을 한 자리에서 만날 수 있는 창구 역할도 수행하고 있다.

올해부터는 K-AI 얼라이언스 운영 주체가 SK텔레콤에서 SK수펙스추구협의회 산하 AI위원회로 확대 개편되면서 SK그룹 차원의 AI 협력 플랫폼으로 역할을 확대하게 됐다.

이러한 변화에 맞춰 K-AI 얼라이언스는 회원사 간 협력과 글로벌 사업 지원을 한층 강화하기 위한 중장기 운영 전략인 'K-AI Alliance 2.0'을 수립했으며, 이번 유나이트 2026에서 이를 처음 공개했다.

K-AI Alliance 2.0은 기존의 네트워킹 중심 협력을 넘어 SK텔레콤, SK하이닉스, SK AX 등 주요 멤버사와의 공동 기술 개발, 사업 검증(PoC), 신규 서비스 발굴, 글로벌 고객 확보 등을 확대함으로써 다양한 협력 기회를 확보하는 플랫폼으로 성장한다는 것이 주요 내용이다.

또한 K-AI 얼라이언스는 일본, 중동, 동남아 등 주요 지역에서도 정례 프로그램을 운영해 회원사들의 글로벌 투자 유치와 사업 확장을 적극 지원할 계획이다.

유영상 SK AI위원장은 "AI 산업은 단일 기업이 독자적으로 모든 경쟁력을 확보하기 어려운 시대로 접어들고 있으며, AI 풀스택 생태계가 유기적으로 연결될 때 비로소 실질적인 혁신이 가능하다"며 "이어 "앞으로도 지속적인 멤버사 확대와 글로벌 네트워크 강화를 통해 투자자와 빅테크가 가장 먼저 찾는 글로벌 AI 생태계 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

tack@newspim.com