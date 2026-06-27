도공 수도권본부·인하대, 청년 재능나눔으로 지역 아동 돕는다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인천지역 아동·청소년 학습지원 사회공헌… 대학생 장학금 800만 원 후원

도공 직원들 직접 나서는 '공공기관 취업 멘토링'으로 청년 진로 설계도 지원

[하남=뉴스핌] 김가현 기자 = 한국도로공사 수도권본부가 인하대학교와 손잡고 인천지역 아동·청소년을 위한 교육봉사 프로그램을 운영하며 참여 대학생들에게는 장학금을 지원한다.

한국도로공사 수도권본부는 참여 대학생들을 위해 장학금 800만 원을 후원한다고 밝혔다. [사진= 한국도로공사 수도권본부]

27일 도로공사 수도권본부에 따르면 이번 사업은 인천 관내 지역공부방 아동과 청소년을 대상으로 학습지원을 실시하는 사회공헌 프로그램이다. 청년 인재의 역량 성장과 지역사회 나눔문화 확산을 동시에 실현하기 위해 마련됐다.

인하대학교는 교육봉사에 참여할 학부 재학생들을 선발하며 선발된 대학생들은 자신의 전공과 특기를 접목한 맞춤형 교육 프로그램을 직접 기획해 운영하게 된다.

이들은 단순 교과 학습지원에 그치지 않고 다양한 직업 및 진로 탐색 활동을 병행해 지역 소외계층 아동들에게 폭넓은 배움의 기회를 제공할 예정이다.

아울러 한국도로공사 수도권본부는 참여 대학생들을 위해 장학금 800만 원을 후원하는 한편 소속 직원들이 직접 멘토로 나서는 '공공기관 취업 멘토링'을 함께 운영한다. 현직자의 실무 경험과 채용 준비 노하우를 공유함으로써 청년들의 취업 역량 강화에 실질적인 도움을 주겠다는 구상이다.

수도권본부는 지난해 처음 추진한 이 사업이 참여 대학생과 지역공부방 모두로부터 높은 만족도를 얻음에 따라 올해도 연속 사업으로 이어가게 됐다.

한국도로공사 수도권본부 관계자는 "이번 사업은 대학생들의 재능나눔이 지역 아동의 성장으로 이어지고, 다시 청년들의 진로 역량 강화로 연결되는 의미 있는 선순환 모델"이라며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 미래세대가 꿈을 키울 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com