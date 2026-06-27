李대통령 "호남에도 물 충분…반도체 산업용수 하루 100만톤 가능"

호남 용수 공급 가능성 강조

농업용 저수지 활용 방안 검토

반도체 클러스터 성공 필수 조건

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 대통령이 광주·전남 반도체 클러스터 조성과 관련한 물 부족 우려에 대해 "호남에도 영남이나 수도권만큼 물은 충분하다"고 밝혔다. 반도체 생산에 필요한 대규모 산업용수 확보가 어렵다는 지적을 정면으로 반박한 것이다.

이 대통령은 27일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "(호남권은) 첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치·관리하면 하루 100만톤의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다"며 이같이 피력했다.

그러면서 그는 "다만 수십년간 분할지배라는 정치적 목적을 위해 호남을 농업도시 수준으로 관리하면서 농업용수 공급 필요를 충족시키는 정도로 수자원을 방치해왔을 뿐"이라고 했다.

이 대통령의 발언은 정부가 광주·전남 반도체 클러스터 조성 시 물 부족 문제를 해결하기 위해 농업용 저수지를 활용하는 방안을 검토하고 있다는 언론 보도가 나온 직후 나왔다.

앞서 조선일보는 이날 기후에너지환경부가 영산강·섬진강 수계의 안정적 물 공급이 쉽지 않다고 보고, 광주·전남 지역 농업용 저수지를 공업용수 공급망으로 활용하는 방안을 추진 중이라고 보도했다. 보도에 따르면 정부는 전남의 장성호·나주호·담양호·광주호 등 농업용 저수지를 반도체 공장에 필요한 주력 또는 보조 수원으로 활용하는 방안을 검토하고 있다.

반도체 생산에는 대규모 용수가 필요하다. 특히 일반 공업용수를 불순물이 거의 없는 초순수로 정제해 사용하는 공정이 필수적이다. 이 때문에 반도체 클러스터 입지 선정 과정에서는 전력, 인재와 함께 용수 확보가 핵심 조건으로 꼽힌다. 호남권 반도체 클러스터가 현실화할 경우 용수 확보 방안이 핵심 과제인 셈이다.

이 대통령은 "세계 1, 2위를 다투는 반도체 첨단기업 삼성과 하이닉스가 반도체 생산에 필수 요소인 용수가 부족한 지역에 검토도 없이 초대규모 공장 설립 계획을 할 만큼 어리석지 않다"며 "정부도 물이 없는 지역에 공장을 짓도록 권유하지는 않는다"고 강조했다.

그러면서 "정치적 입장을 떠나 대한민국의 명운이 걸린 지역균형발전과 전국적 상생공존 정책에 이해와 협조를 부탁드린다"고 피력했다.

romeok@newspim.com