김영록 전남지사 "전남 팹·광주 패키징…호남 반도체 완성 최적지"

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비수도권 투자 촉구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 전남·광주가 반도체 전주기 클러스터 구축의 최적지라며 기업 투자를 촉구했다.

전남도는 11일 김영록 지사 명의 입장문을 통해 이달 말 정부가 삼성전자와 SK하이닉스 등과 비수도권 투자 논의를 위해 마련한 가운데 호남권 공장 유치 가능성이 거론되고 있다고 밝혔다.

도는 전남의 전공정 팹과 광주의 첨단 패키징을 결합한 '호남 반도체 시대' 구상을 제시했다.

김영록 전남지사. [사진=전남도]

도는 반도체 산업이 설계·전공정·후공정이 결합된 클러스터로 완성되는 만큼 대규모 전력과 용수, 부지, 인력 등을 갖춘 남부권이 적합하다고 설명했다. 특히 재생에너지 기반과 광활한 부지를 갖춘 전남, 연구 인프라가 집적된 광주를 최적 입지로 제시했다. 최근 광주가 첨단 패키징 후보지로 거론되는 점도 근거로 들었다.

김 지사는 그간 SK그룹과 삼성 측에 전남 투자를 제안하고 '전남·광주 반도체 3축 클러스터 비전'을 발표하는 등 유치 활동을 이어왔다고 밝혔다.

반면 SK 최태원 회장이 일본 AI 데이터센터 구축 계획과 함께 해외 입지 가능성을 언급한 데 대해 "기업이 찾는 전력·부지·인력·용수 조건은 전남·광주에 갖춰져 있다"고 강조했다.

이어 "전남에는 국가 AI컴퓨팅센터 구축이 예정돼 있고 재생에너지 기반도 확보돼 있다"며 "반도체 팹이 더해지면 AI와 반도체가 결합된 산업 생태계가 완성된다"고 밝혔다.

도는 향후 인센티브와 신속한 행정 지원, 정주 여건 개선을 통해 기업 투자를 뒷받침하겠다고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com