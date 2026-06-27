경산 단독주택서 화재 발화 1시간10분만에 진화...거주자 숨져

[경산=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산의 한 단독주택에서 화재가 발생해 발화 1시간10여분만에 진화됐다. 80대 거주자 A씨가 숨진 채 발견됐다.
27일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 7시49분쯤 경산시 내동의 한 단독주택에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
신고를 받은 소방은 발화 1시간13분만인 이날 오전 9시 2분쯤 진화했다.
소방과 경찰은 정확한 발화원인과 피해규모 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[경산=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경산의 한 단독주택에서 화재가 발생해 발화 1시간10여분만에 진화됐다. 80대 거주자 A씨가 숨진 채 발견됐다.
27일 경북소방본부에 따르면 이날 오전 7시49분쯤 경산시 내동의 한 단독주택에서 원인을 알 수 없는 불이 났다.
신고를 받은 소방은 발화 1시간13분만인 이날 오전 9시 2분쯤 진화했다.
소방과 경찰은 정확한 발화원인과 피해규모 등을 조사하고 있다.
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