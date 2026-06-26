李대통령 "한국서 팔란티어·헬싱 같은 신안보 혁신기업 반드시 탄생할 것"

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신안보 기업 대표들 만나 전폭 지원 약속

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이재명 대통령은 26일 신안보 혁신기업 대표들과 만나 "우리 대한민국에서도 미국의 팔란티어, 독일의 헬싱과 어깨를 나란히 할 신안보 혁신기업이 반드시 탄생하리라는 확신을 얻었다"고 엑스(X, 옛 트위터)를 통해 밝혔다.

전 세계 안보 환경이 '기술 안보' 시대로 전환하는 가운데 이뤄진 이번 만남에서 이 대통령은 신안보 산업 육성 의지를 강조했다.

이재명 대통령은 26일 신안보 혁신기업 대표들과 만나 "우리 대한민국에서도 미국의 팔란티어, 독일의 헬싱과 어깨를 나란히 할 신안보 혁신기업이 반드시 탄생하리라는 확신을 얻었다"고 밝혔다. [사진=이재명 대통령 X]

이 대통령은 "'글로벌 신안보 강국'으로의 도약을 이끌 빛나는 주역들과 함께 했다"며 "열띤 토론과 치열한 고민을 함께 나눴다"고 말했다.

그는 "전 세계 안보 환경이 이른바 '기술 안보'의 시대로 대전환하고 있다"며 "최첨단 혁신 기술이 국가 안보의 성패를 가르는 핵심 열쇠가 된 만큼, 국가 차원에서 인공지능, 드론, 사이버안보, 우주항공 등 첨단 독점 기술을 보유한 '신안보 혁신기업'들을 집중적으로 육성해 내야 한다"고 강조했다.

이어 "정부는 대한민국 기업들이 신안보 시장에서 우뚝 설 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "신안보 사업에 대한 전략적 투자를 확대하고, 안보 역량과 산업 경쟁력이 함께 성장하는 '선순환 생태계'를 구축하는 데 힘을 쏟겠다"고 약속했다.

그러면서 "우리에게는 이미 K방산의 눈부신 성장을 일궈낸 저력이 있다"며 "대한민국의 혁신기업들이 당당히 세계 무대를 선도해나갈 수 있도록, 함께 힘을 모으자"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com