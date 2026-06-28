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딥페이크·교제폭력 막으려면..."남성 함께하는 '관계 존중 교육' 필요"

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  • 나오미 피츠너 교수는 26일 관계 존중 교육이 폭력과 성불평등의 근본 원인인 권력·젠더 규범을 비판하는 예방 교육이라 말했다.
  • 딘 피콕 연구위원은 온라인 여성혐오·성폭력 대응을 위해 유해 콘텐츠 수익 구조를 바꾸고 남성을 성평등의 동맹으로 참여시켜야 한다고 했다.
  • 멜리사 알바라도 자문관은 매노스피어 등 디지털 성규범 왜곡을 지적하며 비판적 디지털 리터러시·플랫폼 책임·예방 중심 시스템 투자가 필요하다 제안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"동의 교육만으로는 부족"...관계·권력 구조까지 다뤄야
초등부터 고교까지 젠더 규범 비판 교육, 전 학교 접근 필요
딥페이크·온라인 여성혐오 확산, 유해 콘텐츠 수익 차단해야
매노스피어 확산 속 청년 대상 비판적 디지털 역량 강화 필요

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 나오미 피츠너 모나시 대학 교수는 "관계 존중 교육은 폭력을 개인의 일탈로 보지 않고 폭력과 성불평등의 근본 원인이 권력과 젠더 규범에 있다는 점을 정면으로 다루는 예방 교육"이라고 말했다.

지난 26일 오전 나오미 피츠너 교수는 취재진과 서울 중구 페럼타워에서 진행된 인터뷰에서 이같이 말했다.

나오미 피츠너 모나시 대학교 범죄학과 교수. [사진=성평등가족부]

딘 피콕 제네바 국제개발대학원 연구위원과 함께 진행된 인터뷰에서 두 전문가는 성평등 교육과 남성 참여, 디지털 성폭력 대응의 방향을 두고 "폭력의 근본 원인을 겨냥하는 학교 교육과 관계 중심 접근이 핵심"이라고 입을 모았다.

피츠너 교수는 호주가 추진 중인 '존중 관계 교육(RRE)'을 소개했다. 그는 "연애나 성관계에서 단순히 '거절하는 법'만 가르치는 동의 교육은 효과가 약하다"며 "권력과 젠더 규범을 비판적으로 다루고 상호결정과 지속적 소통을 중심에 둔 관계 교육이 필요하다"고 설명했다.

그는 "초등학교에서 색깔, 장난감과 같은 일상 소재를 통해 성역할 규범이 '자연스러운 것이 아니라 사회가 만든 것'이라는 점을 깨우치게 한다"며 "중·고등학교에서는 '여성은 성적 요구에 응해야 한다' '남성은 감정을 드러내면 안 된다' 같은 통념을 실제 관계와 온라인 콘텐츠 속 사례로 비판적으로 분석하는 과정이 중요하다"고 강조했다.

피츠너 교수는 호주 RRE가 국가적 프레임워크에 기반해 '전 학교 접근'으로 시행된다는 점을 강조했다. 그는 "초·중·고 전체를 대상으로 공통 비전을 제시하기 때문에 일회성 프로그램과 다르다"며 "성평등 가치가 학교 리더십에 반영돼 있는지, 예술·문화·스포츠 성취가 성별과 관계없이 동등하게 인정되는지 등을 핵심 지표로 삼아 평가한다"고 말했다.

또 한국 청소년의 딥페이크 성범죄·교제폭력·학교 내 성희롱 문제에 대해서는 일부 온라인 공간에서 여성의 몸에 대한 '남성의 권리'를 주장하고 동의를 협상용 장애물로 취급하는 인플루언서들이 청소년에게 왜곡된 메시지를 주고 있다고 지적했다.

딘 피콕 연구위원은 온라인 여성혐오·성폭력 콘텐츠를 줄이려면 "유해한 콘텐츠로 돈을 버는 수익 구조를 바꾸는 것"이 핵심이라고 말했다.

그는 유튜브가 극단적 여성혐오 인물에게 플랫폼을 제공하지 않도록 압박한 사례, 포르노 허브에 대해 신용카드·결제 회사에 거래 중단을 요구한 캠페인을 언급하며 "유해 관행으로 이익을 얻는 금융·플랫폼 기업을 겨냥한 압박이 실질적 변화를 만들어낸다"고 설명했다.

피콕 연구위원은 남성 참여 네트워크 'MenEngage Alliance' 활동에 대해서도 소개했다. 그는 "남성과 청년을 대상으로 하는 단체라도 여성 인권 운동의 우선순위를 중심에 두고 이를 지원하는 방향으로 움직여야 한다"고 했다.

피콕 연구위원은 이민자 혐오와 반페미니즘의 배경에 글로벌 백래시와 한국의 온라인 안티 젠더 현상이 있다고 지적했다. 그는 "일부 정치세력이 책임을 져야 할 경제·사회 정책에서 관심을 돌리기 위해 이민자, 여성, 성소수자를 희생양으로 삼고 있다"며 "그 분노를 '여성'이 아니라 실제로 불평등을 심화시킨 정책과 그 수혜자들에게 다시 돌려놓는 일이 중요하다"고 강조했다.

딘 피콕 제네바 국제개발대학원 연구위원. [사진=성평등가족부]

이날 오후에는 '성평등 사회로의 전환: 관계와 문화의 재구성'을 주제로 국제심포지엄이 개최돼 학교 기반 폭력 예방 교육, 디지털 환경 속 젠더 서사 전환, 남성과 소년의 동반자적 참여 확대에 대해 논의했다.

'디지털 환경에서의 젠더 규범 변화와 UN Women의 역할'을 주제로 발표한 멜리사 알바라도 UN Women 아태지역사무소 자문관은 디지털 시대의 성규범 변화를 다루며, 온라인 공간이 성평등의 새로운 전장이 되고 있다고 진단했다.

그는 "우리는 검색엔진이나 AI에 질문했을 때, 성별 편향적인 응답이 돌아오는 경험을 이미 많이 한다"며 "디지털 플랫폼과 알고리즘은 기존의 해로운 성규범을 그대로 반영할 뿐 아니라 때로는 더 악화시킨다"고 지적했다.

특히 남성의 어려움을 대변한다고 주장하지만 실제로는 남성의 '특권·지배·통제'를 정당화하는 온라인 커뮤니티 '매노스피어(manosphere)'에 대해 "성평등을 남성에게 위협으로 포장하는 허위 서사를 퍼뜨리며 청년 남성들에게 매우 강력한 영향력을 행사하고 있다"고 했다.

알바라도 자문관은 "문제의 규모에 비해 대응은 지나치게 '사후 처리'에 치우쳐 있다"며 "청년의 비판적 디지털 리터러시와 AI 제작 콘텐츠 판별 역량, 플랫폼의 책임성과 규제, 시민사회와 남성의 연대, 예방 중심 시스템 등에 대한 투자가 동시에 필요하다"고 제안했다.

딘 피콕 연구위원 역시 "남성을 성평등 의제의 '문제'로만 볼 것이 아니라 문제의 일부이자 해결의 일부로 봐야 한다"며 "남성을 '쓰레기'로 낙인찍기보다는 돌봄과 정의, 연대의 가치를 실천할 수 있는 잠재적 동맹으로 부르는 것이 훨씬 효과적"이라고 강조했다.

이경숙 성평등가족부 성평등정책실장은 현재 성평등가족부에서 운영하는 '청년 공존 공감 위원회'를 소개했다. 이 실장은 "남성을 성평등 정책의 주체이자 파트너로 통합하는 남성 기반 성평등 정책 패키지를 마련하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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