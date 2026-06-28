딥페이크·교제폭력 막으려면..."남성 함께하는 '관계 존중 교육' 필요"

"동의 교육만으로는 부족"...관계·권력 구조까지 다뤄야

초등부터 고교까지 젠더 규범 비판 교육, 전 학교 접근 필요

딥페이크·온라인 여성혐오 확산, 유해 콘텐츠 수익 차단해야

매노스피어 확산 속 청년 대상 비판적 디지털 역량 강화 필요

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 나오미 피츠너 모나시 대학 교수는 "관계 존중 교육은 폭력을 개인의 일탈로 보지 않고 폭력과 성불평등의 근본 원인이 권력과 젠더 규범에 있다는 점을 정면으로 다루는 예방 교육"이라고 말했다.

지난 26일 오전 나오미 피츠너 교수는 취재진과 서울 중구 페럼타워에서 진행된 인터뷰에서 이같이 말했다.

나오미 피츠너 모나시 대학교 범죄학과 교수. [사진=성평등가족부]

딘 피콕 제네바 국제개발대학원 연구위원과 함께 진행된 인터뷰에서 두 전문가는 성평등 교육과 남성 참여, 디지털 성폭력 대응의 방향을 두고 "폭력의 근본 원인을 겨냥하는 학교 교육과 관계 중심 접근이 핵심"이라고 입을 모았다.

피츠너 교수는 호주가 추진 중인 '존중 관계 교육(RRE)'을 소개했다. 그는 "연애나 성관계에서 단순히 '거절하는 법'만 가르치는 동의 교육은 효과가 약하다"며 "권력과 젠더 규범을 비판적으로 다루고 상호결정과 지속적 소통을 중심에 둔 관계 교육이 필요하다"고 설명했다.

그는 "초등학교에서 색깔, 장난감과 같은 일상 소재를 통해 성역할 규범이 '자연스러운 것이 아니라 사회가 만든 것'이라는 점을 깨우치게 한다"며 "중·고등학교에서는 '여성은 성적 요구에 응해야 한다' '남성은 감정을 드러내면 안 된다' 같은 통념을 실제 관계와 온라인 콘텐츠 속 사례로 비판적으로 분석하는 과정이 중요하다"고 강조했다.

피츠너 교수는 호주 RRE가 국가적 프레임워크에 기반해 '전 학교 접근'으로 시행된다는 점을 강조했다. 그는 "초·중·고 전체를 대상으로 공통 비전을 제시하기 때문에 일회성 프로그램과 다르다"며 "성평등 가치가 학교 리더십에 반영돼 있는지, 예술·문화·스포츠 성취가 성별과 관계없이 동등하게 인정되는지 등을 핵심 지표로 삼아 평가한다"고 말했다.

또 한국 청소년의 딥페이크 성범죄·교제폭력·학교 내 성희롱 문제에 대해서는 일부 온라인 공간에서 여성의 몸에 대한 '남성의 권리'를 주장하고 동의를 협상용 장애물로 취급하는 인플루언서들이 청소년에게 왜곡된 메시지를 주고 있다고 지적했다.

딘 피콕 연구위원은 온라인 여성혐오·성폭력 콘텐츠를 줄이려면 "유해한 콘텐츠로 돈을 버는 수익 구조를 바꾸는 것"이 핵심이라고 말했다.

그는 유튜브가 극단적 여성혐오 인물에게 플랫폼을 제공하지 않도록 압박한 사례, 포르노 허브에 대해 신용카드·결제 회사에 거래 중단을 요구한 캠페인을 언급하며 "유해 관행으로 이익을 얻는 금융·플랫폼 기업을 겨냥한 압박이 실질적 변화를 만들어낸다"고 설명했다.

피콕 연구위원은 남성 참여 네트워크 'MenEngage Alliance' 활동에 대해서도 소개했다. 그는 "남성과 청년을 대상으로 하는 단체라도 여성 인권 운동의 우선순위를 중심에 두고 이를 지원하는 방향으로 움직여야 한다"고 했다.

피콕 연구위원은 이민자 혐오와 반페미니즘의 배경에 글로벌 백래시와 한국의 온라인 안티 젠더 현상이 있다고 지적했다. 그는 "일부 정치세력이 책임을 져야 할 경제·사회 정책에서 관심을 돌리기 위해 이민자, 여성, 성소수자를 희생양으로 삼고 있다"며 "그 분노를 '여성'이 아니라 실제로 불평등을 심화시킨 정책과 그 수혜자들에게 다시 돌려놓는 일이 중요하다"고 강조했다.

딘 피콕 제네바 국제개발대학원 연구위원. [사진=성평등가족부]

이날 오후에는 '성평등 사회로의 전환: 관계와 문화의 재구성'을 주제로 국제심포지엄이 개최돼 학교 기반 폭력 예방 교육, 디지털 환경 속 젠더 서사 전환, 남성과 소년의 동반자적 참여 확대에 대해 논의했다.

'디지털 환경에서의 젠더 규범 변화와 UN Women의 역할'을 주제로 발표한 멜리사 알바라도 UN Women 아태지역사무소 자문관은 디지털 시대의 성규범 변화를 다루며, 온라인 공간이 성평등의 새로운 전장이 되고 있다고 진단했다.

그는 "우리는 검색엔진이나 AI에 질문했을 때, 성별 편향적인 응답이 돌아오는 경험을 이미 많이 한다"며 "디지털 플랫폼과 알고리즘은 기존의 해로운 성규범을 그대로 반영할 뿐 아니라 때로는 더 악화시킨다"고 지적했다.

특히 남성의 어려움을 대변한다고 주장하지만 실제로는 남성의 '특권·지배·통제'를 정당화하는 온라인 커뮤니티 '매노스피어(manosphere)'에 대해 "성평등을 남성에게 위협으로 포장하는 허위 서사를 퍼뜨리며 청년 남성들에게 매우 강력한 영향력을 행사하고 있다"고 했다.

알바라도 자문관은 "문제의 규모에 비해 대응은 지나치게 '사후 처리'에 치우쳐 있다"며 "청년의 비판적 디지털 리터러시와 AI 제작 콘텐츠 판별 역량, 플랫폼의 책임성과 규제, 시민사회와 남성의 연대, 예방 중심 시스템 등에 대한 투자가 동시에 필요하다"고 제안했다.

딘 피콕 연구위원 역시 "남성을 성평등 의제의 '문제'로만 볼 것이 아니라 문제의 일부이자 해결의 일부로 봐야 한다"며 "남성을 '쓰레기'로 낙인찍기보다는 돌봄과 정의, 연대의 가치를 실천할 수 있는 잠재적 동맹으로 부르는 것이 훨씬 효과적"이라고 강조했다.

이경숙 성평등가족부 성평등정책실장은 현재 성평등가족부에서 운영하는 '청년 공존 공감 위원회'를 소개했다. 이 실장은 "남성을 성평등 정책의 주체이자 파트너로 통합하는 남성 기반 성평등 정책 패키지를 마련하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com