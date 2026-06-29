120다산콜, '소통데이' 진행…일·가정 양립 문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 120다산콜재단은 18일 소통데이를 열었다.
- 가족친화적 일터 문화 조성을 위해서다.
- 재택근무·시차출근제 등 지원을 공유했다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울특별시 120다산콜재단(이사장 이이재, 이하 재단)은 지난 18일 다산콜재단 청사에서 가족친화적 일터 문화를 만들기 위한 '소통데이'를 열었다고 29일 밝혔다.
120다산콜재단은 2007년 9월 '120다산콜센터'를 출범했다. 이후 교통·복지·행정·생활정보 등 다양한 분야의 시정 상담 서비스를 24시간 제공했다.
재단은 전체 인력의 90% 이상이 실시간 시민 상담 업무를 수행하고 있다. 1~2시간의 근무 공백도 시민 대기시간 증가와 동료 직원의 업무 부담으로 이어질 수 있다. 이에 재단은 일·가정 양립 조직문화 확산에 힘쓰고 있다.
이날 현장에서는 재단만의 핵심 육아 지원 성과들이 공유됐다. 순환재택근무 및 시차출근제 운영: 임신·육아 및 가족돌봄 등으로 출퇴근에 어려움을 겪거나 현행 휴직 제도를 즉각 쓰기 어려운 복무 취약 직원을 보호하기 위해 '재택근무제'와 '시차출퇴근제'를 운영 중이다.
또 출산휴가, 육아휴직, 육아기 근로시간 단축 등 일·가정 양립 3종 제도를 통해 직원들이 눈치 보지 않고 관련 제도를 활용할 수 있는 분위기를 조성하고 있다.
이이재 120다산콜재단 이사장은 "시민 소통의 최일선에서 근무하는 상담직원들이 일터와 가정 모두에서 안정감을 느낄 때 시민에게도 더 세심하고 신뢰도 높은 상담서비스가 제공될 수 있다"며 "앞으로도 현장 의견을 바탕으로 제도적 사각지대를 보완하고, 양육 직원이 실제로 체감할 수 있는 가족친화적 일터 문화를 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com