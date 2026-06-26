고려아연 온산제련소, 울산 취약계층에 1억원 기부

AI 핵심 요약beta
- 고려아연 온산제련소가 26일 울산 취약계층 위해 대한적십자사 울산지사에 1억원을 기부했다
- 온산제련소 노사는 적십자봉사원과 함께 8100㎏ 여름김치를 만들어 울산 취약계층과 복지시설 800여 가구에 전달했다
- 온산제련소는 매년 김치 후원과 함께 혈액운송차량 기증, 헌혈·조혈모세포 기증등록 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연 온산제련소가 26일 울산 지역 취약계층 지원을 위해 대한적십자사 울산지사에 1억원을 기부했다.
이날 적십자사 울산지사에서 열린 기부금 전달식에는 고려아연 임직원과 적십자봉사원 등 100여 명이 참석했다. 기부금은 위기가정 긴급지원, 아동·청소년 안전교육, 경로잔치, 독거노인 치매예방키트 지원 등 지역사회 복지사업에 사용될 예정이다.
고려아연 온산제련소 노사는 이날 적십자봉사원들과 함께 여름김치 나눔 봉사활동도 진행했다. 임직원들이 배추 버무림부터 포장까지 전 과정에 참여해 총 8100kg의 김치를 준비했고, 울산 지역 취약계층 800여 가구와 사회복지시설에 전달했다.
고려아연 온산제련소는 매년 동·하절기 두 차례에 걸쳐 울산 취약계층에 김치를 후원하고 있다. 지난 2023년 적십자사 울산혈액원에 혈액운송차량을 기증한 데 이어, 올해는 헌혈과 조혈모세포 기증등록, 헌혈증 기부 활동 등을 지속하고 있다.
y2kid@newspim.com