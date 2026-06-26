파우, 7월 28일 '플레이버'로 컴백…요치 전곡 프로듀싱

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 파우(POW)가 리더 요치의 전곡 프로듀싱을 앞세운 새 싱글 앨범 '플레이버(FLAVOR)'로 6개월 만에 컴백한다.

파우는 25일 공식 SNS를 통해 새 싱글 앨범 '플레이버'의 컴백 포스터를 공개하며 활동 재개를 공식화했다. 파우는 오는 7월 28일 오후 6시 새 싱글 앨범 '플레이버'를 발매하고 팬들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 파우 플레이버 포스터. [사진=그리드엔터테인먼트] 2026.06.26 moonddo00@newspim.com

공개된 포스터는 한여름의 청량한 무드를 담아 시선을 사로잡는다. 중앙에는 립스틱과 볼터치 등 다양한 화장품이 담긴 파우치가 배치됐으며, 전체적으로 시원한 블루 컬러를 활용해 산뜻하면서도 트렌디한 분위기를 완성했다. 여기에 앨범명 '플레이버'가 더해지며 파우가 선보일 새로운 음악에 대한 궁금증을 수직 상승시켰다.

무엇보다 리더 요치가 앨범 전곡 프로듀싱을 맡아 완성도를 끌어올렸다는 점이 눈길을 끈다. 그간 꾸준한 곡작업을 통해 역량을 키워온 요치가 파우만의 음악 세계를 더욱 견고하게 구축하며 한층 강화된 음악 경쟁력을 예고한다.

이번 컴백은 지난 1월 발매한 싱글 앨범 '컴 트루(COME TRUE)' 이후 약 6개월 만이다. 당시 파우는 새로운 시작을 앞둔 이들에게 응원과 용기를 전하는 메시지를 담아내며 음악적 성장과 팀의 정체성을 더욱 견고하게 다졌다. 특히 '컴 트루' 활동은 글로벌 차트와 음악방송 무대에서 의미 있는 성과를 거두며 파우의 성장 가능성을 다시 한 번 입증했다. 안정적인 라이브와 한층 성숙해진 퍼포먼스, 감성적인 음악 세계가 어우러지며 '성장형 올라운더'라는 수식어를 확실히 각인시켰다.

이와 함께 7월말 컴백을 앞둔 파우는 이에 앞서 현재 진행 중인 자체 프로젝트 '더 데모 테이프(The Demo Tape)'의 두 번째 신곡을 공개한다. 멤버들이 직접 작사, 작곡에 참여하는 이 프로젝트는 파우의 창작 역량과 음악적 진정성을 보여주는 작업으로, 지난 5월 5일 정빈의 자작곡인 첫 번째 트랙 '와이(WHY)'가 공개됐다. 오늘(25일) 공개되는 두 번째 신곡 '해피 디프레션(Happy Depression)'은 현빈이 작사·작곡을 맡아 자신의 내면 이야기를 담아냈다.

'해피 디프레션'은 우울함 속에서도 행복을 찾고 싶은 마음을 그린 곡이다. 현빈은 "우울하지만 우울하고 싶지 않은 감정을 표현하고 싶었다"며 "이 노래를 듣는 분들이 우울이라는 단어를 조금은 다른 시선으로 바라볼 수 있기를 바란다"고 바람을 밝혔다.

멤버들의 진솔한 이야기가 담긴 음악을 통해 싱어송라이터로서의 내공을 착실히 쌓고 있는 파우가 올 여름, 새 싱글 앨범 '플레이버'로 어떤 새로운 매력을 선보일지 기대가 모인다. 이들이 선사할 청량한 에너지에 관심이 집중된다

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