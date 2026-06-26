美 의회 실무대표단, '핵심광물 허브' 고려아연 온산제련소 방문

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프로젝트 크루서블 추진 협력 공감대

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연은 미국 하원 중국특별위원회와 외교위원회 소속 보좌진 등 7명이 고려아연 온산제련소를 방문했다고 26일 밝혔다.

미국 의회의 요청과 주한미국대사관의 주선으로 성사된 이번 방문은 온산제련소의 친환경 제련 기술과 생산 역량, 핵심광물 공급망 분야 경쟁력을 미국 정책 담당자들이 직접 확인하기 위해 진행됐다.

지난 18일 미국 의회 실무대표단이 고려아연 온산제련소를 방문해 김승현 온산제련소장(왼쪽 다섯번째), 김기준 지속가능경영본부장(오른쪽 첫번째), 이민우 정책지원팀장(왼쪽 첫번째) 등 고려아연 관계자들과 기념 촬영을 했다 [사진=고려아연]

온산제련소는 아연과 연, 동 등 기초금속부터 금과 은 등 귀금속, 안티모니와 인듐, 비스무트 등 희소금속을 생산한다. 특히 제련 부산물과 전자스크랩, 폐인쇄회로기판, 태양광 폐패널 등 2차원료에서 다수의 핵심광물을 생산하는 강점을 갖추고 있다.

미국 의회 실무대표단은 고려아연과 미국 정부가 함께 추진하는 미국 제련소 건설 사업 '프로젝트 크루서블'의 중요성과 공급망 분야에서 한미 양국의 협력 확대 필요성을 강조했다.

프로젝트 크루서블은 약 11조원을 투입해 미국 테네시주에 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 12종과 반도체 황산 등을 생산하는 제련소를 건설하는 사업이다. 온산제련소를 모델로 설계된 이 사업에는 고려아연의 제련 기술과 운영 노하우가 적용될 예정이다.

미국의 국제안보 싱크탱크 '애틀랜틱카운슬'은 최근 보고서에서 배터리 안정적 확보를 위해 한미 양국이 공급망 협력을 확대해야 한다고 제언했으며, 고려아연을 미국의 핵심광물 공급망 회복력 강화를 위한 전략적 협력 파트너로 지목했다.

고려아연 관계자는 "프로젝트 크루서블은 온산제련소가 50년 넘게 축적한 제련 분야의 기술과 운영 노하우 없이는 불가능한 사업"이라며 "앞으로도 미국 연방정부와 의회, 테네시 주정부 등과 함께 사업을 추진할 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com