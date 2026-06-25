최윤범 고려아연 회장, 호주 총리 예방…핵심광물 협력 논의

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 최윤범 고려아연 회장이 앤서니 앨버니지 호주 총리를 만나 핵심광물 공급망 강화와 제련산업 경쟁력 제고 방안을 논의했다. 고려아연이 호주에서 쌓아온 제련소 운영 역량과 신재생에너지 사업 경험이 글로벌 공급망 협력의 기반으로 부각되는 모습이다.

최윤범 고려아연 회장(왼쪽)이 앤서니 앨버니지 호주 총리와 만나 협력 방안을 논의했다. [사진=고려아연]

고려아연은 최 회장이 지난 24일 호주 캔버라 총리 집무실에서 앨버니지 총리를 예방했다고 25일 밝혔다.

이번 면담에서 양측은 호주의 핵심광물 밸류체인 고도화와 공급망 안정화를 위한 협력 필요성에 공감했다. 향후 관련 분야에서 소통을 강화하고 상호 협력 기회도 모색하기로 했다.

앨버니지 총리는 고려아연 계열사인 호주 타운스빌 소재 썬메탈코퍼레이션(SMC)의 성과를 언급하며 "고려아연은 호주 내에서 운영 역량이 검증된 신뢰받는 기업"이라고 평가했다.

그는 최 회장이 과거 SMC 최고경영자로 재임하며 호주 산업 환경과 지역사회와의 상생에 대한 이해를 쌓아온 점도 언급했다. 이어 고려아연이 호주 정부의 자원·에너지 정책 방향에 가장 부합하는 기업이라고 밝혔다.

앨버니지 총리는 고려아연이 제련소 운영뿐 아니라 태양광과 풍력을 통한 재생에너지 조달, 그린수소 사업을 추진하고 있다는 점에도 주목했다. 이는 호주 연방정부의 핵심산업 육성 및 탈탄소 전환 정책인 '호주미래계획'과도 맞닿아 있다는 설명이다.

최 회장은 "고려아연은 지난 30년 동안 호주에서 제련업을 넘어 신재생에너지와 그린수소 등 다양한 사업을 추진하며 현지 산업과 지역사회에 기여해 온 파트너"라며 "호주의 풍부한 자원과 고려아연의 기술력, 사업 포트폴리오는 앞으로도 다양한 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.

면담에서는 고려아연이 미국 정부 등과 추진 중인 테네시주 통합 제련소 건설 사업 '프로젝트 크루서블'도 논의됐다. 이 사업은 미국 내 핵심광물 공급망 구축과 전략광물 자립도를 높이기 위한 대표 사업으로 평가된다.

최 회장은 고려아연의 기술력과 미국 정부의 정책적 지원이 결합해 핵심광물 공급망 안정화 프로젝트가 진행되고 있다고 설명했다. 앨버니지 총리는 프로젝트 크루서블이 호주 정부도 참고할 수 있는 사례라며 호주 제련업 현안 해결을 위해 소통을 강화하자고 화답했다.

고려아연은 1996년 SMC 설립 이후 30년간 호주의 주요 산업 파트너로 자리매김해왔다. 최근에는 호주 사업을 신재생에너지와 그린수소까지 확장하며 2차전지 소재, 자원순환 사업과 함께 신성장 전략 '트로이카 드라이브'의 한 축으로 키우고 있다.

chanw@newspim.com