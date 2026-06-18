고려아연, 정부 지원 R&D 과제 6건 진행

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수소 저장부터 배터리 소재까지 핵심 기술 자립화 추진

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연이 산학연 기관과 함께 정부 지원 연구개발(R&D) 과제 6건을 진행 중이라고 18일 밝혔다. 수소 저장, 폐배터리 활용, 희토류 가공, 니켈 제조, 복합동박 제조, 전구체 제조 등 기술 자립화가 필요한 분야들이다.

2023년 10월부터 2026년 11월까지 호주 자회사 아크에너지와 한국화학연구원, 울산과학기술원, 호주 연방과학산업연구기구와 함께 '그린암모니아 기반 그린수소 저장 및 최적 운송 모델 개발' 과제를 진행한다. 호주에서 재생에너지로 생산한 그린수소를 암모니아 형태로 저장해 국내로 운반하는 기술을 개발하는 것이 목표다. 아크에너지는 지난해 하반기 그린수소 생산·충전 시설 'SunHQ'를 완공했으며, 이곳에서 생산한 그린수소를 암모니아로 변환해 고려아연 온산제련소에 에너지로 공급할 계획이다.

2024년 4월부터 2027년 12월까지는 한국화학연구원, 고등기술연구원과 폐배터리 처리 기술을 개발한다. 수명이 다한 배터리를 안전하게 분해해 유가금속을 회수하는 기술이다. 고려아연은 현재 100% 재활용 원료로 은·동 등을 생산하고 있다.

2024년 7월부터 2028년 12월까지는 에스와이플랜택, 한국생산기술연구원, 강원대 등과 배터리 핵심 소재인 고순도 황산니켈 제조 기술을 개발한다. 자회사 켐코를 통해 황산니켈을 생산 중이며, 올인원 니켈제련소 건설로 배터리 공급망 안정화에 기여할 계획이다.

고려아연 온산제련소 전경 [사진=고려아연]

2026년 4월부터 2030년 12월까지는 한국지질자원연구원, 국립한국해양대, 인하대와 희토류 정제 공장 건설 기술을 개발한다. 전기차 모터 등에 쓰이는 희토류를 정제하는 공정 개발이 목표다. 고려아연은 최근 폐모터에서 희토류 혼합물을 회수하는 기술을 자체 개발했다.

같은 기간 자회사 케이잼과 대한유화, 삼영화학공업, 울산대, 서울대, 고려대 등과 복합동박 제조 기술을 개발한다. 기존 구리동박의 단점을 보완한 복합동박을 대량 생산할 수 있는 공정 개발이다.

2026년 4월부터 2030년 12월까지는 LG화학과의 공동기업 한국전구체와 하이망간 리튬이온 이차전지 소재 및 셀 제조 기술을 개발한다. 망간 비중을 높여 가격 경쟁력과 안정성을 강화한 배터리 소재 개발이 목표다. 고려아연은 2024년 11월 '하이니켈 전구체 가공기술'로 국가핵심기술 보유 기업이 됐다.

한편 고려아연은 인천 송도국제도시에 기술연구소 'KZ R&D센터'를 건설 중이다. 약 1500억원을 투자해 2028년 상반기 완공을 목표로 하며, 연구 인력 200명 규모로 핵심광물, 첨단소재, 인공지능 등을 연구할 예정이다.

y2kid@newspim.com