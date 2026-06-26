에어로케이항공, 청주~란저우 전세기 취항…중국 아홉 번째 노선

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어로케이항공이 청주국제공항과 중국 란저우를 잇는 전세기 노선을 7월 1일부터 운항한다고 26일 밝혔다. 부정기 허가를 받은 노선으로 국내 여행사의 패키지 상품으로 판매된다.

청주-란저우 노선은 8월 25일까지 약 2개월간 운항할 예정이다. 청주 출발은 매 운항일 오후 10시 30분이며, 란저우에는 현지 시각 익일 새벽 1시 15분에 도착한다. 귀국편은 란저우에서 새벽 2~3시대 출발해 청주에 오전 6~7시대 도착한다.

에어로케이항공기 [사진=에어로케이항공]

란저우는 중국 간쑤성의 성도로 한나라 시대부터 실크로드 교역 거점으로 기능해온 도시다. 중산교, 란저우 수차원, 백탑산 등이 주요 관광지이며, 소고기 국수가 유명하다. 간쑤성 박물관에는 실크로드 유물과 '마답비연' 조각상이 소장돼 있다.

에어로케이항공은 인천-지난, 청주-칭다오, 인천-보아오, 청주-귀양, 인천-다통, 청주-황산, 청주-석가장, 청주-이창 등 8개 중국 노선을 운항해왔다. 이번 란저우 노선 추가로 중국 9번째 노선을 확보했다. 이 중 지난과 칭다오는 오픈스카이 협정에 따라 정기 운항 중이며, 나머지는 부정기 허가를 받아 운영 중이다.

지난 4월 국토교통부로부터 베이징, 상하이, 청두, 항저우 등 4개 노선 운수권을 배분받았다. 청두 노선은 국내 운항 허가 절차가 진행 중이며, 나머지 3개 노선도 추후 절차에 들어갈 예정이다.

현재 에어로케이항공은 일본 15개, 대만 1개, 중국 2개, 필리핀 1개, 베트남 2개, 몽골 1개 노선 등 6개국 22개 노선을 운항 중이다.

yuniya@newspim.com