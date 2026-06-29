노사발전재단, 일터혁신 숏폼 공모전 개최…수상작 15점 선정

AI 핵심 요약beta
- 노사발전재단이 29일 일터혁신 숏폼 영상 공모전을 연다고 밝혔다
- 국민 누구나 다음달 21일까지 일터혁신 관련 영상으로 참여할 수 있다
- 심사로 15점 선정해 상금과 쿠폰을 수여하고 우수작은 플랫폼·SNS에 게시한다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 노사발전재단은 일터 혁신의 의미를 확산하기 위한 '일터혁신 숏폼 영상 공모전'을 개최한다고 29일 밝혔다.
공모전 접수 기간은 이날부터 다음 달 21일까지다. 일터혁신을 의미하거나 일터혁신 컨설팅 사업을 홍보하는 국민 누구나 참여할 수 있다.
주로 ▲컨설팅 참여 후 달라진 우리 회사 이야기 ▲혁신이 필요한 순간 또는 달라진 일상 ▲유연근무 및 근로시간 단축 등 일터 변화 경험 ▲컨설턴트 브이로그(Vlog) 등이 주요 예시 주제로 언급됐다.
재단은 내외부 전문가로 심사위원회를 구성, 적합성·창의성·완성도·전달력·확산 가능성을 종합 평가해 15점의 수상작을 선정한다.
최우수상과 우수상은 1점씩 뽑고 각각 50만원, 30만원의 상금을 수여한다. 장려상 3점은 10만원씩 상금을 받고 10점은 참가상과 커피 쿠폰을 받는다.
공모 결과는 심사를 거쳐 오는 8월 말 일터혁신 플랫폼 및 재단 홈페이지, SNS 채널을 통해 공지한다.
우수 영상 작품은 향후 일터혁신 플랫폼과 공식 홍보 채널에 게시될 예정이다.
공모전에 대한 자세한 사항과 제출 서식은 노사발전재단 및 일터혁신 플랫폼 홈페이지에서 확인할 수 있다.
sheep@newspim.com