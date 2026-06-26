AI 핵심 요약beta
- 화성시가 26일 4급 승진·전보 인사를 단행했다
- 오석만·채민우 등 국장·사업소장 승진·배치했다
- 5급 간부 다수를 읍면동장·과장으로 전보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 4급 승진
▲정책기획관 오석만 ▲교육체육국장 채민우 ▲만세구보건소장 송경수 ▲안전건설실장 주인권
◇ 4급 전보
▲기업투자실장 이향순 ▲기후에너지환경국장 윤순석 ▲효행구보건소장 곽매헌 ▲맑은물사업소장 김기두 ▲공원녹지사업소장 차성훈
◇ 5급 승진
▲홍보담당관 조인희 ▲중장년노인과장 이진경 ▲기본사회담당관 정유상 ▲기업지원과장 유래선 ▲전국체전추진단장 이종배 ▲서부공원관리과장 김규한 ▲봉담읍 산업건설과장 우범두 ▲동탄구 가정보육과장 조아라 ▲도시개발과장 이명우
◇ 5급 전보
▲언론담당관 윤영호 ▲의회법무과장 조윤호 ▲재난대응과장 김지만 ▲시민협력과장 홍정의 ▲예산재정과장 손세영 ▲회계과장 안미진 ▲아동친화과장 박경옥 ▲농업정책과장 김정미 ▲차량등록과장 이교열 ▲만세구보건소 보건정책과장 박혜정 ▲지역경제과장 박선희 ▲맑은물운영과장 심연보 ▲우정읍장 박신용 ▲향남읍 총무과장 서호순 ▲양감면장 조영화 ▲병점구 자치행정과장 심유정 ▲병점1동장 정태상 ▲병점2동장 박범대 ▲화산동장 오현문 ▲동탄구 민원여권과장 권혜경 ▲동탄구 도시환경과장 권명안 ▲동탄1동장 이상엽 ▲동탄9동장 오정임 ▲통합돌봄과장 이연옥 ▲봉담읍 총무과장 이미경 ▲동탄5동장 지현 ▲축산정책과장 이병상 ▲동부공원관리과장 최정우 ▲동물보호과장 강진우 ▲해양수산과장 조문형 ▲자원순환과장 김봉균 ▲만세구 환경관리과장 이종원 ▲도로과장 한광규 ▲신도시조성과장 최재근 ▲토지정보과장 정기호 ▲주택정책과장 안성종 ▲하수과장 김동열 ▲공원조성과장 최호범 ▲만세구 허가민원2과장 김성삼 ▲남양읍장 김종희 ▲정남면장 박주덕 ▲병점구 안전건설과장 조성하 ▲병점구 도시건축과장 하미영 ▲동탄구 도시건축과장 임주한 ▲동탄8동장 이은숙 ▲정보통신과장 정희석 ▲동탄구 안전건설과장 선병곤