수원시 4개 일자리 기관 연계 '통합고용지원서비스' 제공

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시 4개 일자리 기관이 25일 협약했다.
- 구직자 정보 공유와 취업지원 연계를 강화했다.
- 중복사업 조정해 통합고용지원서비스를 제공한다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시 4개 일자리 기관이 연계 체계를 구축해 구직자들에게 통합고용지원서비스를 제공한다.
26일 수원특례시에 따르면 수원일자리센터, 수원시신중년센터, 팔달여성새로일하기센터, 영통여성새로일하기센터는 지난 25일 수원시청에서 '통합고용지원협의체 업무협약'을 체결했다.
4개 기관은 중복사업·기능 조정·공동사업 추진 등을 통해 고용서비스의 효율성을 높이고 구직자 중심의 통합고용지원서비스를 제공키로 했다.
주요 협력 사항은 ▲구직자·구인 기업 정보 공유, 취업지원 연계 ▲유사·중복사업 사전 조정, 공동사업 추진 ▲일자리 창출을 위한 공동 일자리 발굴, 공동 채용행사 추진 ▲취업 미스매치 해소를 위한 통합 사례 관리 추진 등이다.
이원구 경제정책국장은 "이번 협약은 수원시 일자리 기관들의 축적된 고용지원 역량을 하나로 연결해 더 촘촘한 일자리 지원체계를 구축하는 계기가 될 것"이라며 "기관 간 지속적인 소통과 협력을 바탕으로 취업 지원 사각지대를 줄이고 구직자 중심의 실질적인 고용지원 서비스를 제공할 것"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com