서울시교육청, 학부모가 직접 정책 제안하는 공론장 연다

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6월 북부교육지원청 시작으로 11월까지 순회

지난해 제안 의제, 2026년 주요업무에 반영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 학부모가 직접 교육정책을 제안하는 '서울교육+플러스 교육지원청 학부모공론장'을 오는 29일부터 11월까지 11개 교육지원청에서 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 공론장은 서울교육 학부모 동행단을 중심으로 교육지원청별로 연 1회 운영된다. 각 교육지원청에서는 100명 이상의 학부모가 참여해 지역별 교육 현안과 정책 과제를 놓고 120분 이상 심층 토론을 진행한다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 지난해 교육지원청별로 학부모회 임원과 학교운영위원회 학부모위원이 참여하는 학부모 동행단을 구성했다. 이후 협의회, 연수, 워크숍, 공론장 등을 통해 학부모의 학교 참여와 교육청과의 소통을 넓혀왔다.

올해로 두 번째를 맞은 학부모공론장은 단순 의견 수렴에 그치지 않고 학부모 제안을 정책으로 연결하는 데 초점을 둔다. 지난해에는 11개 교육지원청에서 학부모 1510명이 참여해 '학생의 심리·정서 및 관계 회복', '진로와 미래역량', 'AI 시대와 디지털 시민성' 등 6대 핵심의제를 도출했다.

서울시교육청은 이들 제안을 2026년 서울교육 주요업무에 반영했다. 전문상담 인력 확대 배치, 마음건강전문가 학교방문사업, 진로직업박람회 운영, AI 윤리·디지털 시민성 교육과정 연계 프로그램 개발, 지역 연계형 돌봄 확대, 학부모회 행·재정 지원 확대 등이 대표적이다.

올해 첫 공론장은 29일 서울북부교육지원청 주관으로 고려대학교 교우회관에서 열린다. 학부모 동행단 100여 명이 참석해 학생 미래역량 강화, AI 시대 디지털 시민성 강화, 학생의 건강한 심리·정서 및 관계 회복, 학부모 참여를 통한 소통 혁신 등 4개 주제를 원탁별로 토론한다.

정근식 서울시교육감은 지난해에 이어 올해도 11개 교육지원청 공론장에 모두 참석할 예정이다. 정 교육감은 토론 테이블을 돌며 학부모 의견을 직접 듣고 정책 반영 가능성을 함께 논의한다.

공론장은 전문가 발제, 원탁 토론, 토론 결과 공유, 교육감과의 질의응답 순으로 운영된다. 서울시교육청은 논의 결과를 교육지원청과 본청에서 검토해 2027년 서울교육정책에 반영할 계획이다.

올해 공론장은 북부교육지원청을 시작으로 동작관악, 동부, 성동광진, 강남서초, 중부, 강동송파, 성북강북, 서부, 남부, 강서양천교육지원청 순으로 진행된다. 교육지원청별로 100~150여 명의 학부모가 참여한다.

정 교육감은 "학부모가 교육 정책의 단순한 수용자가 아닌 적극적인 공동 설계자로 나서주어 서울교육의 희망찬 미래를 보았다"며 "학부모와 지역사회의 참여를 확대해 교육청, 학교, 학부모가 함께하는 협력 문화를 정착시켜 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com