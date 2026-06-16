서울교육 소식, 당근·리로스쿨 확인 가능…서울시교육청 소통 채널 확대

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17일부터 교육정책·행사 정보 제공

단골맺기 이벤트로 시민 참여 확대

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 지역생활 커뮤니티 플랫폼 '당근'에 공공프로필을 개설하고 진로·진학관리 플랫폼 '리로스쿨'에 서울시교육청 소식 게시판을 신설한다고 16일 밝혔다.

이번 채널 확대는 기존 서울시교육청 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 중심의 홍보 방식에서 벗어나 학생, 학부모, 시민이 일상적으로 이용하는 플랫폼을 통해 서울교육 정보를 더 가깝게 전달하기 위해 추진됐다.

용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

서울시교육청은 오는 17일부터 당근과 리로스쿨을 통해 교육정책, 주요 사업, 행사 소식 등 서울교육 관련 정보를 제공한다. 일자리 정보, 입학준비금, 교육급여, 진로·진학 설명회 등 학생과 학부모가 관심을 가질 만한 정보를 선제적으로 안내한다는 계획이다.

서울시교육청은 이번 사업을 통해 별도 예산 투입 없이 신규 홍보 채널을 확보하고 시민과의 접점을 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다.

당근은 월간 2100만명 이상이 이용하는 지역생활 커뮤니티 플랫폼이다. 서울시교육청은 공공프로필 개설을 기념해 단골맺기 이벤트도 진행한다.

이벤트는 17일부터 26일까지 진행된다. 당근 앱에서 '서울특별시교육청'을 검색한 뒤 공공프로필과 단골을 맺고 참여 신청 폼을 제출하면 된다. 서울시교육청은 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 모바일 상품권을 제공할 예정이다.

리로스쿨은 전국 1250개교가 이용하는 진로·진학지도 및 학사 관리 플랫폼으로 누적 회원 수는 200만명에 이른다. 서울시교육청은 리로스쿨 홈페이지 내 '교육청소식' 게시판 운영을 시작으로 향후 모바일 알림장 서비스와 연계해 학부모 대상 정보 제공을 확대할 방침이다.

서울시교육청은 당근 공공프로필 개설과 리로스쿨 게시판 운영 소식을 다양한 매체를 통해 알리고 학생·학부모와 시민들의 관심과 참여를 독려할 계획이다.

정근식 서울시교육감은 "이제 학생·학부모와 시민이 자주 이용하는 플랫폼에서 서울교육 소식을 더욱 편리하게 접할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 시민의 눈높이에 맞는 다양한 소통채널을 확대해 나가겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com