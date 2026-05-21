서울시교육청, 6월 고교학점제 학부모 설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청은 21일 6월 중 고교학점제 학부모 설명회를 연다고 밝혔다
- 설명회는 고교학점제 이해와 진로·학업 설계 지원, 2028학년도 대입 변화 안내를 포함했다
- 서울시는 교육지원청별 특색 프로그램으로 고교학점제 안착과 학부모 협력을 강화하겠다고 했다
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과목 선택·2028 대입 정보 제공
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 학부모의 고교학점제 이해를 높이고 학생들의 진로·학업 설계를 돕기 위해 6월 중 11개 교육지원청에서 고교학점제 학부모 설명회를 실시한다고 21일 밝혔다.
이번 설명회는 고교학점제의 학교 현장 안착을 지원하고 학부모가 고등학교 교육과정 변화와 학생 맞춤형 과목 선택의 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 마련됐다.
11개 교육지원청은 6월 12일부터 20일까지 각 지역별 지정 장소에서 설명회를 운영한다. 신청은 5월 26일부터 6월 12일까지 교육지원청별 일정에 따라 진행된다. 참여 대상과 신청 방법, 세부 운영 사항은 각 교육지원청이 별도로 안내한다.
설명회에서는 고교학점제로 달라지는 고등학교 생활과 과목 선택, 학점 이수, 최소 성취수준 보장지도 등 책임교육 관련 내용이 다뤄진다.
성취평가와 내신 이해, 학생 맞춤형 진로·학업 설계, 2028학년도 대입 변화와 학생부 준비 방향 등도 안내한다. 학부모가 자녀의 학교생활과 진로·진학 설계를 보다 구체적으로 지원할 수 있도록 구성했다는 설명이다.
교육지원청별 특색을 반영한 프로그램도 운영된다. 서울온라인학교와 공동교육과정 활용 안내, 학교생활기록부 관리 체크포인트, 진로·학업설계 팝업 데스크, 고교학점제 토크쇼, 1대1 미니 컨설팅 등이 포함된다.
설명회 일정과 신청 기간, 장소 등 자세한 내용은 해당 교육지원청에 문의하거나 서울고교학점제지원센터 홈페이지 통합자료실에서 확인할 수 있다.
서울시교육청은 이번 설명회가 학부모의 고교학점제 이해를 높이고 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 과목을 선택해 주도적으로 학업을 설계하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
서울시교육청 관계자는 "앞으로도 학교와 학부모와의 협력을 바탕으로 고교학점제의 안정적 정착을 위한 설명회 운영, 자료 보급, 진로·학업 설계 지원 등을 이어갈 계획"이라고 전했다.
jane94@newspim.com