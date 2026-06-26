군포시, 6.25전쟁 제76주년 기념행사 개최

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하은호 시장 "오늘의 대한민국은 참전용사들의 희생·헌신 위에 세워진 결실"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 25일 조국 수호를 위해 헌신한 참전용사들의 희생과 공헌을 기리기 위한 6·25전쟁 제76주년 기념행사를 군포시 보훈회관에서 개최했다고 26일 밝혔다.

6.25 전쟁 기념행사 단체사진. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 행사에는 하은호 군포시장과 정락원 대한민국 6.25참전유공자회 군포시지회장을 비롯한 보훈단체장과 회원, 김귀근 군포시의회의장, 이학영 국회의원, 최진학 당협위원장, 도·시의원 등이 참석해 참전용사들에게 감사의 마음을 전했다.

행사는 참전용사에게 감사의 뜻을 담은 코사지를 달아드리는 것으로 시작됐으며 6·25전쟁 관련 영상 시청과 군포시장의 기념사, 군포시의회의장, 국회의원 및 당협위원장의 격려사도 이어졌다.

특히 올해는 참전유공자 배우자에 대한 보훈 예우가 확대되면서 국가를 위한 헌신이 본인뿐 아니라 가족에게까지 이어지는 뜻깊은 해로 참전용사와 보훈가족에 대한 감사와 존경의 의미를 더욱 깊게 했다.

행사가 끝난 후 참석자들은 능안공원에 위치한 6.25참전기념비를 찾아 호국영령이 된 참전용사들의 숭고한 희생을 기리며 참배했다.

하은호 군포시장은 "오늘의 대한민국은 참전용사 여러분의 희생과 헌신 위에 세워진 소중한 결실"이라며 "군포시는 국가를 위해 헌신하신 분들의 명예를 높이고 예우를 강화하는 데 최선을 다하겠고 미래세대가 보훈의 가치를 잘 계승하고 나라 사랑 정신을 이어갈 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com