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[르포] 북적이는 견본주택…장위 푸르지오 마크원 '흥행 기대감'

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  • 대우건설이 27일 성북구 장위10구역 재개발 단지 ‘장위 푸르지오 마크원’ 일반분양을 시작했다.
  • 총 1931가구 중 1032가구를 중고층까지 다양하게 일반분양하고, 59㎡·84㎡ 국민평형을 주력으로 남향 위주로 배치했다.
  • 3㎡당 평균 분양가 5034만원, 돌곶이역 초역세권 입지로 29일 특별공급 시작 후 7월 2일까지 순차 청약을 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1000가구 넘는 대량 공급… 중고층 일반분양 물량 특징
5000만원 돌파한 분양가…돌곶이역 역세권 위치

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "오랜 기간 동안 기다렸던 단지이기 때문에 관심도가 큰 것은 사실이에요. 1000가구가 넘는 일반 분양이지만 완판은 문제 없을 거 같습니다" (40대 내방객 김모씨)

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난 26일 서울 동대문구 신설동 일대에 마련된 '장위 푸르지오 마크원' 견본주택 외관 2026.06.26 dosong@newspim.com

27일 분양업계에 따르면 서울 동북권 최대 정비사업지로 평가받는 성북구 장위뉴타운에 1000가구가 넘는 대단지 일반분양 물량이 공급된다. 대우건설은 장위 10구역을 재개발하는 '장위 푸르지오 마크원'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입했다.

이 단지는 지하 5층에서 지상 35층 23개동 총 1931가구 규모로 조성되며, 이 중 1032가구가 일반분양 대상이다. 대단지로 조성되는 만큼 규모의 경제 효과도 기대된다. 입주 예정 시기는 2030년 9월이다.

◆ 1000가구 넘는 대량 공급… 중고층 일반분양 물량 특징

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 지난 26일 서울 동대문구 신설동 일대에 마련된 '장위 푸르지오 마크원' 견본주택을 찾은 내방객들이 단지 모형도를 살펴보고 있다. 2026.06.26 dosong@newspim.com

장위 푸르지오 마크원의 가장 큰 주거 특징은 세분화된 평형 분포와 일반분양 물량의 층수 배정이다. 통상적인 정비사업에서는 조합원들이 선호하는 중고층 로열층 물량을 선점해 일반분양 물량은 저층에 국한되는 경우가 많다. 하지만 이 단지는 5층 이상의 중고층 물량도 일반분양에 고르게 분포되어 있어 실수요자들의 당첨 및 만족도 기회가 높다는 것이 분양 관계자 측의 설명이다.

전용면적별 일반분양 세대수는 ▲39㎡A 71가구 ▲39㎡B 26가구 ▲46㎡ 7가구 ▲51㎡A 1가구 ▲51㎡C 5가구 ▲59㎡A 148가구 ▲59㎡B 121가구 ▲59㎡C 54가구 ▲59㎡D 65가구 ▲59㎡E 14가구 ▲74㎡A 57가구 ▲74㎡B 48가구 ▲84㎡A 90가구 ▲84㎡B 251가구 ▲84㎡C 20가구 ▲84㎡D 47가구 ▲101㎡ 5가구 ▲114㎡ 2가구로 구성됐다.

최근 1인 가구 증가 추세에 맞춘 전용 39㎡ 및 46㎡ 등 초소형 틈새 평형부터 다자녀 가구를 위한 114㎡ 대형 평형까지 수요층의 라이프스타일을 고려해 평면을 다채롭게 구성했다.

특히 분양 시장에서 선호도가 가장 높은 국민평형 84㎡와 59㎡가 주력 평형으로 전면 배치됐다. 전 세대를 남향 위주로 배치해 일조 및 조망 여건을 최적화했다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설이 지난 26일 개관한 '장위 푸르지오 마크원' 견본주택 내 유닛 내부 거실 전경. 2026.06.26 dosong@newspim.com

견본주택 내부에는 59㎡A, 74㎡B, 84㎡C 등 총 3개의 유닛이 마련됐다. 각 유닛은 구조적 특징을 명확히 보여주도록 설계됐다.

전용면적 59㎡A 타입은 3베이 판상형 구조로 채광과 통풍이 돋보인다. 침실 3개와 욕실 2개로 구성되며, 발코니 확장이 기본 적용된다. 현관 신발장 하부를 띄워 젖은 신발을 보관할 수 있도록 세심하게 배려했으며, 스마트 생활정보기 탑재로 엘리베이터 호출, 일괄 소등, 가스 차단 등이 가능하다.

거실과 주방을 잇는 벽면에는 포세린 타일 아트월을 유상 옵션으로 제공해 고급스러움을 더했으며, 바닥재 역시 와이드 강마루를 적용해 공간감을 극대화했다. 부부 욕실에는 샤워 부스를 별도로 설치해 건식과 습식 공간을 엄격히 분리해 사용할 수 있도록 했다.

전용면적 74㎡B 타입은 타워형 구조를 채택했다. 현관에서 복도를 거쳐 거실과 주방으로 자연스럽게 이어지는 동선을 확보해 공간 효율성을 높였다. 타워형 구조로 거실 전면 창과 주방 창이 마주보지 않아 주방 내 설거지나 요리 모습이 거실 공용 공간에 직접 노출되지 않는 것이 특징이다.

공용 공간의 크기를 넓혀 거실 공간감을 극대화했으며, 우물형 천장이 거실에서 주방까지 이어져 개방감을 한층 끌어올렸다. 안방 드레스룸에는 3연동 슬라이딩 도어와 천장형 제습기가 특화 옵션으로 적용되며, 벽판넬 일체형 디자인 선반이 도입된다.

전용면적 84㎡C 타입은 4베이 판상형 구조로 남동향 위주로 배치돼 통풍과 채광이 뛰어나다. 외관 설계에 철제 난간 대신 유리 난간을 적용해 단지 외부 조경 조망권을 개선하고 채광률을 높인 것이 큰 장점이다. 수납 공간의 극대화도 눈에 띈다.

현관 맞은편 팬트리와 복도 팬트리를 기본으로 넉넉하게 제공한다. 특히 주방 설계에서 차별화를 두었는데, 주방 상판과 벽체를 가장 고급 마감재인 세라믹 타일로 무상 제공한다. 거실 쪽 화장실 앞 파우더룸은 아예 건식 공간으로 분리하고 우측 습식 공간과 나누어 호텔 욕실 분위기를 연출했다.

분양 관계자는 "판상형인 59㎡A와 84㎡C, 타워형인 74㎡B를 배치해 수요자들이 평면별 구조적 차이를 명확히 비교할 수 있도록 기획했다"며 "타워형 구조인 74㎡B와 견본주택에 없는 84㎡B는 동선과 옵션 특화 부분에서 거의 흡사한 미러링 구조를 띠고 있어, 74㎡B 관람을 통해 84㎡B의 내부 구조도 충분히 유추할 수 있다"고 설명했다.

◆ 5000만원 돌파한 분양가…돌곶이역 역세권 위치

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 장위 푸르지오 마크원 견본주택 내부에 마련된 유닛 모습. 벽면에 마감재 및 유상 옵션 내역을 상세히 안내해 관람객들의 이해를 돕고 있다. 2026.06.26 dosong@newspim.com

단지의 상품성과 별개로, 분양가 산정은 이번 청약의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다. 장위 푸르지오 마크원의 3.3㎡(평) 당 평균 분양가는 5034만원으로 책정됐다. 

이는 장위뉴타운 내 과거 분양 단지들과 비교해 상당폭 인상된 수치다. 과거 인근 장위 2구역과 6구역 등에서 공급되었던 아파트의 경우 전용면적 59㎡ 기준 분양가가 9억원대 수준이었다. 그러나 이번 장위 10구역의 분양가는 전용 59㎡ 기준 10억원을 훌쩍 넘어 최고 14억원대에 이를 수 있다는 분석이 나온다.

다만 분양 관계자는 "시공사와 조합 간의 협의를 거쳐 현재는 주변 시세 등을 고려할 때 시장에서 충분히 수용 가능한 합리적인 가격대까지 조정한 상태"라고 전했다. 지하철 돌곶이역이 단지 바로 앞에 위치한 초역세권 평지라는 입지적 우위를 고려하면 충분한 경쟁력이 있다는 것이 분양 측의 설명이다.

실제로 단지는 지하철 6호선 돌곶이역 초역세권에 위치해 있으며, 장위초등학교가 단지 바로 옆에 연접해 있어 안전한 도보 통학이 가능한 입지를 자랑한다. 반경 1.5km 이내에 월곡중, 남대문중, 석관고 등 다수의 학교가 위치해 있다. 더불어 북서울꿈의숲이 인접해 있으며, 장위문화공원 도서관, 중랑천, 월곡산 등 도심 속 그린 인프라를 누릴 수 있다.

단지 내에는 입주민을 위한 고품격 커뮤니티 시설인 '그리너리 라운지'가 지하에 대규모로 조성되어 피트니스클럽, GX클럽, 골프클럽, 스크린골프, 사우나, 독서실, 시네마룸 등을 편리하게 이용할 수 있다.

특히 동북권 3대 대형 교통망 확충 사업의 수혜가 예상된다. 2031년 이후 개통을 목표로 하는 광운대역 GTX-C노선이 완공되면 기존 45분가량 소요되던 광운대역에서 삼성역까지의 이동 시간이 10분대로 대폭 단축된다. 또한 2027년 하반기 개통 목표인 왕십리-상계 간 동북선 경전철을 통해 이동 시간이 기존 40분에서 25분대로 줄어들며, 2029년 하반기 준공 목표인 동부간선도로 지하화 사업 완료 시 월계IC에서 대치IC 구간이 기존 50분에서 10분대로 단축되어 강남 접근성이 혁신적으로 개선될 전망이다.

장위 푸르지오 마크원의 청약 일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 서울 거주자 1순위(해당지역), 7월 1일 기타지역(수도권) 1순위, 7월 2일 2순위 청약 접수를 차례로 받는다.

일반공급 1순위 청약 자격은 공고일 기준 서울에 2년 이상 거주하거나 수도권에 거주하는 만 19세 이상으로, 청약통장 가입 기간 24개월 경과 및 예치금을 충족해야 한다. 당첨자 발표는 7월 8일이며, 정당 계약은 7월 20일부터 23일까지 4일간 진행된다. 재당첨 제한 10년과 전매 제한 3년이 적용되며 거주의무기간은 없다.

dosong@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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