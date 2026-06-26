황병우 iM금융 회장 "글로벌 스탠다드 ESG 경영체계 구축"

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서스틴베스트 'ESG Best 100' 선정

지배구조·주주친화 정책 노력 인정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = iM금융그룹이 국내 ESG 평가기관 서스틴베스트가 선정한 'ESG Best Companies 100'에 금융지주사로는 유일하게 이름을 올렸다. 지배구조 개선과 주주친화 정책 등에서의 노력이 대외적으로 인정받았다는 평가다.

iM금융그룹은 서스틴베스트가 발표한 2026년 상반기 ESG 평가에서 A등급을 획득하고, 연결 기준 자산 2조원 이상 기업 가운데 상위 50개사에 포함돼 'ESG Best Companies 100'에 선정됐다고 26일 밝혔다.

황병우 iM금융그룹 회장. [사진=iM금융]

서스틴베스트는 매년 상·하반기 국내 상장·비상장사 1,300여개를 대상으로 ESG를 평가해 AA부터 E까지 7개 등급으로 공시한다.

이번 평가에서 iM금융그룹은 ESG 리스크 관리와 제도 구축 수준이 매우 우수한 기업에 부여되는 A등급을 받았다.

특히 지배구조 부문에서 주주 권익 제고, 정보공시 투명성, 이사회 구성·활동, 이사 보수 적정성, ESG 경영 인프라 등 전반적인 항목에서 높은 점수를 기록한 것으로 전해졌다.

회사 측은 이사회 중심의 의사결정 체계 구축과 함께 적극적인 주주친화 경영, 책임경영 문화 정착에 역량을 집중해 왔다고 설명했다. 밸류업 프로그램 운영과 배당 등 주주환원 확대, 책임과 권한을 명확히 하는 책무구조 도입을 통해 내부통제도 강화하고 있다는 것이다.

황병우 iM금융그룹 회장은 "이번 평가를 통해 iM금융그룹이 ESG 선도 기업으로 인정받은 만큼 글로벌 스탠다드에 맞는 ESG 경영 체계를 더욱 공고히 하겠다"며 "그룹 차원에서 ESG 경영 내재화를 확대해 지속가능한 성장 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com