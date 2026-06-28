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삼양사, AI로 '저당 레시피' 짠다…알룰로스 넘어 향료까지 솔루션화

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  • 삼양사가 28일 AI 기반 저당 솔루션을 선보였다
  • 알룰로스 생산·판매 확대하며 저당 시장을 공략했다
  • 7월 1일 일본 향료사 인수로 저당 패키지 사업 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 기반 당류 저감 솔루션 공개…고객사 조건 맞춰 최적 배합비 추천
알룰로스·식이섬유 연구 데이터에 AI 접목…저당 제품 개발 시행착오 줄인다
소다아로마틱 인수로 향료 역량 확보…맛·향·식감 아우르는 솔루션 강화
설탕·밀가루·전분당 중심에서 스페셜티 소재로 전환

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양사가 사업 방식을 바꾸고 있다. 원료만 팔던 것에서 나아가, 식품 회사들이 '저당 제품'을 잘 만들 수 있도록 AI로 도와주는 서비스까지 함께 제공하기 시작한 것이다. 이에 따라 고객사의 제품 개발 단계까지 지원하는 방식의 글로벌 B2B 식품소재 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

28일 삼양그룹 지속가능경영보고서에 따르면 삼양사는 글로벌 식품 전시회에서 'AI 기반 당류 저감 표준화 솔루션'을 선보였다. AI 기반 당류 저감 솔루션은 고객사가 원하는 당류 저감률, 원가, 제품군별 조건 등을 입력하면 AI가 알룰로스와 식이섬유 등 소재의 최적 배합비를 추천하는 방식이다.

AI 인포그래픽 [사진=조민교 기자]

◆반복 실험 줄이고 배합비 추천…삼양사, AI로 저당 제품 개발 지원

요즘 편의점이나 마트에 가면 '제로 칼로리', '무설탕', '저당'이라고 쓰인 음료나 과자를 어렵지 않게 볼 수 있다. 건강을 챙기려는 소비자가 늘면서 이런 제품들이 빠르게 늘고 있다.

다만 막상 만들어 파는 식품 회사 입장에서는 고민이 크다. 설탕은 단맛만 내는 게 아니라 쫄깃한 식감, 적당한 점도, 긴 보존 기간까지 책임지기 때문이다. 설탕을 빼면 맛이 빠지는 건 당연하고, 식감과 풍미까지 달라져 버린다.

삼양사는 이 오래된 딜레마를 AI로 풀기 시작했다. 'AI 기반 당류 저감 표준화 솔루션'이 그 핵심이다. 고객사인 식품 제조업체가 원하는 조건, 예를 들어 "당류를 50% 줄이되 원가는 그대로, 젤리 제품에 쓸 것"을 입력하면 AI가 알룰로스와 식이섬유 등 소재를 얼마나, 어떻게 섞으면 되는지 최적 배합비를 바로 추천해준다.

기존엔 식품 회사가 설탕을 줄이면서도 기존 맛과 식감, 원가를 맞추기 위해 수십 번의 반복 실험을 거쳐야 했던 과정을 AI로 확 단축한 셈이다. 삼양사는 이미 시리얼바와 펙틴 젤리에 이 솔루션을 적용했으며 앞으로는 아이스크림이나 소스류까지 적용 범위를 넓혀갈 계획이다.

이 솔루션의 핵심 소재인 알룰로스는 무화과나 건포도 등에 극소량 들어 있는 천연 당류다. 설탕과 비슷한 단맛을 내지만 칼로리는 거의 없고 혈당도 올리지 않아 저당·제로 식품 시장에서 주목받는 원료다. 삼양사는 2016년 자체 효소 기술로 액상 알룰로스 개발에 성공했고 2020년부터 울산 공장에서 본격 양산을 시작했다. 지난해에는 약 1,400억 원을 투자해 울산 남구에 스페셜티 공장을 새로 구축하며 생산 능력을 기존 대비 4배 이상으로 늘렸다. 그 결과 최근 알룰로스 판매량은 전년 대비 40% 이상 증가했다.

삼양사의 최근 알룰로스 판매량은 전년 대비 40% 이상 증가했다.[사진= 삼양사]

◆범용 소재 한계 넘는다…삼양사, AI·알룰로스·향료로 사업 재편

삼양사의 구상은 여기서 그치지 않는다. 저당 제품은 설탕을 줄이는 과정에서 단맛뿐 아니라 향과 풍미도 함께 달라진다. 아무리 당을 잘 대체해도 냄새와 향이 어색하면 소비자는 "뭔가 다르다"고 느끼기 마련이다.

이 빈틈을 메우기 위해 삼양사는 오는 7월 1일 일본 향료 기업 소다아로마틱을 약 3,877억 원에 인수할 예정이다. 소다아로마틱은 식품의 향과 풍미를 구현하는 향료는 물론 향수·화장품용 향장, 아로마케미컬 사업을 주력으로 하며 전 세계 식품·화장품·생활용품 고객사 1,000여 곳에 제품을 납품하는 회사다. 알룰로스와 식이섬유로 당을 잡고, AI로 배합을 설계하고, 향료로 풍미까지 완성하면 삼양사는 식품 회사에 사실상 '저당 레시피 전체'를 패키지로 제안할 수 있는 역량을 갖추게 된다.

이러한 전략적 전환의 배경에는 삼양사의 사업 구조적 한계도 자리하고 있다. 삼양사는 오랫동안 설탕·밀가루·전분당 같은 기초 식품소재로 안정적인 수익을 내왔지만 이 사업은 내수 시장에 크게 의존하고 원재료 가격이 오르내릴 때마다 실적이 흔들리는 구조적 약점을 안고 있다. 여기에 최근 공정거래위원회의 설탕·밀가루 담합 조사로 대규모 과징금 부담까지 불거지면서 기존 범용 소재 중심의 체질을 바꿔야 할 필요성이 더욱 커진 상황이다.

삼양사 관계자는 "고객사가 구현하고자 하는 제품 특성과 당류 저감 목표에 맞춰 소재 적용 방향과 배합 설계 등을 검토하는 데 활용하고 있다"라며 "단순 원료 공급을 넘어 고객사의 제품 개발 과정에서 맛, 식감, 향까지 아우르는 통합 솔루션을 제공하는 방향으로 사업을 확장해 나가고자 한다"고 전했다.

mkyo@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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