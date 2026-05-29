설탕·밀가루 넘어 향까지…삼양, 일본 향료기업 100% 인수

일본 5대 향료기업 소다 아로마틱 인수…스페셜티 사업 확대

1000여 고객사 네트워크 확보…아시아 넘어 북미·유럽 진출 교두보 마련

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양그룹이 일본 5대 향료 기업으로 꼽히는 소다 아로마틱(Soda Aromatic)을 약 3900억원에 인수하며 글로벌 스페셜티 사업 확대에 나선다. 설탕과 밀가루 등 기초 식품 소재 중심 사업 구조에서 벗어나 고부가가치 식품 솔루션 기업으로 체질 전환을 가속화하는 행보다.

29일 삼양사는 일본법인을 통해 도레이와 미쓰이물산이 보유한 소다 아로마틱 지분 100%를 인수하기로 했다고 밝혔다. 인수 금액은 약 410억엔(한화 약 3900억원)이며, 관련 행정 절차는 오는 6월 말에서 7월 초 사이 마무리될 예정이다. 이번 거래는 삼양그룹의 첫 일본 기업 인수이자 식품사업 분야에서 해외 거점을 확보한 첫 M&A 사례라는 점에서 의미가 크다.

1915년 설립된 소다 아로마틱은 식품 향료(Flavor), 향장(Fragrance), 아로마케미컬을 주력으로 하는 기업이다. 특히 유제품, 차, 커피 향료 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며 일본·중국·대만·태국·싱가포르 등 아시아 5개국에 생산기지를 운영하고 있다. 전 세계 식품·화장품·생활용품 기업 1000여곳을 고객사로 확보한 점도 강점으로 꼽힌다.

삼양그룹은 이번 인수를 통해 단순 원재료 공급을 넘어 맛과 식감, 향까지 아우르는 종합 식품 솔루션 기업으로 도약한다는 전략이다. 특히 소다 아로마틱의 향료 기술력과 고객 네트워크를 삼양사가 육성 중인 당류 저감, 식이섬유 등 스페셜티 식품소재 사업과 연계해 시너지를 창출할 계획이다.

업계에서는 이번 거래를 일본 시장의 높은 진입 장벽을 고려할 때 이례적인 사례로 평가하고 있다. 삼양그룹은 앞서 스페셜티 케미컬 기업 버든트(Verdant)와 루브리졸 엘멘도르프를 인수한 데 이어 이번 거래까지 성사시키며 글로벌 스페셜티 포트폴리오를 확대하고 있다. 정지석 삼양사 식품그룹장 직무대행은 "이번 인수합병은 글로벌과 스페셜티라는 그룹의 미래 성장 전략을 가속화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "고객에게 차별화된 솔루션을 제공하는 종합 식품 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

소다 아로마틱 CI. [사진=삼양그룹 제공]

mkyo@newspim.com