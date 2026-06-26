여수광양항만공사, '국민 디자인' 공모전 3건 수상작 선정

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북극항로·물류 비전 담아...라이트박스 게시 예정

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수광양항만공사가 대국민 참여형 홍보 디자인 공모전을 마무리하고 우수 작품을 선정했다.

여수광양항만공사는 26일 '여수광양항 홍보 디자인 공모전' 결과 최우수상 1건과 우수상 2건 등 총 3건의 수상작을 확정했다고 밝혔다.

'여수광양항 홍보 디자인 공모전' 최우수상 [사진=여수광양항만공사] 2026.06.26 chadol999@newspim.com

공모전은 여수광양항의 가치와 이미지를 국민 시각에서 재조명하기 위해 지난 4월 27일부터 5월 29일까지 진행됐으며, 포스터·일러스트·웹툰 등 다양한 형식으로 개인 및 팀 단위 참여가 이뤄졌다.

최우수상 '대한민국의 물류의 기준을 세우다!'는 수출입 물동량 1위 항만의 위상을 간결한 메시지로 표현해 주제 적합성과 전달력에서 높은 평가를 받았다.

우수상에는 북극항로 등 미래 해운 네트워크 비전을 담은 작품과 국가 대표 항만 이미지를 친근하게 전달한 작품이 선정됐다.

공사는 수상작을 수도권 지하철역 라이트박스 등에 게시하고 향후 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

최관호 사장은 "국민 참여를 통해 발굴된 콘텐츠를 바탕으로 여수광양항의 친숙한 이미지를 확산해 나가겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com