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"눈물의 도시바"...10년 전 포기한 반도체·원전, AI시대 '황금알' 됐다

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AI 핵심 요약

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  • 니혼게이자이신문이 26일 도시바의 반도체·원전 매각을 AI 시대 아이러니로 조명했다.
  • 도시바가 매각한 메모리 사업 키옥시아는 AI 서버 수요로 시총 56조엔까지 급등해 일본 1위 기업이 됐다.
  • 도시바를 위기로 몰았던 웨스팅하우스 원전 사업도 AI 데이터센터 전력 수요로 핵심 인프라 산업으로 재평가되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 도시바가 10년 전 경영위기 속에서 포기했던 반도체와 원자력발전 사업이 인공지능(AI) 시대를 맞아 '황금알' 산업으로 떠오르고 있다. 생존을 위해 내놓았던 자산들이 AI 열풍의 최대 수혜 분야로 재평가되면서 '도시바의 아이러니'가 새삼 회자되고 있다.

26일 니혼게이자이신문은 최근 도시바가 경영위기 과정에서 손을 뗀 반도체 메모리와 원전 사업이 AI 시대를 맞아 다시 핵심 산업으로 부상한 과정을 집중 조명했다.

도시바 본사의 대형 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

가장 극적인 사례는 반도체 메모리 기업 키옥시아홀딩스다.

키옥시아는 원래 도시바의 낸드플래시 메모리 사업부였다. 도시바는 2017년 미국 원전 사업에서 발생한 대규모 손실로 자본 잠식에 빠지자 상장 폐지를 막기 위해 메모리 사업을 매각했다. 당시로서는 유동성을 확보하기 위한 불가피한 선택이라는 평가가 지배적이었다.

그러나 AI 시대가 열리면서 상황은 완전히 달라졌다.

AI 서버와 데이터센터 투자 확대로 고성능 메모리 수요가 폭증하면서 키옥시아의 기업가치는 급등했다. 지난 25일 기준 시가총액은 56조엔으로 불어나 일본 증시 시가총액 1위에 올랐다. 2024년 12월 상장 당시 공모가(1455엔)와 비교하면 주가는 70배 넘게 상승했다.

현재 도시바가 보유한 키옥시아 지분은 약 16%에 불과하다. 결과적으로 보면 도시바는 AI 시대 최대 수혜 산업 가운데 하나로 성장한 핵심 사업을 가장 어려웠던 시기에 손에서 놓은 셈이 됐다.

다만 이를 단순히 '실패한 경영 판단'으로 평가하기는 어렵다. 당시 도시바는 미국 원전 자회사 웨스팅하우스의 천문학적인 손실로 수천억엔 규모의 자본 잠식에 빠졌고, 상장 폐지 위기에 직면해 있었다.

반도체 사업 매각은 기업 생존을 위한 사실상 마지막 선택지 가운데 하나였다.

니혼게이자이신문도 당시 경영진이 상장 유지를 위해 대규모 증자를 추진했지만 결국 상장 폐지로 이어졌다고 전하면서, 위기 한복판에서 장기적인 기업가치까지 고려한 판단을 내리기는 쉽지 않았다고 당시 관계자들의 평가를 소개했다.

키옥시아 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

아이러니는 반도체에서 끝나지 않는다. 도시바를 위기로 몰아넣었던 원전 사업 역시 AI 시대를 맞아 다시 주목받고 있다.

도시바는 2006년 미국 원전 기업 웨스팅하우스를 인수하며 글로벌 원전 시장 확대를 노렸지만, 미국 신규 원전 건설 과정에서 공사비가 급증하면서 막대한 손실을 떠안았다. 결국 2017년 웨스팅하우스는 파산보호를 신청했고, 이는 도시바 경영 위기의 결정적 원인이 됐다.

하지만 최근 AI 데이터센터가 급증하면서 막대한 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 전원으로 원자력발전이 다시 각광받고 있다. 미국 정부도 원전 확대 정책을 추진하면서 웨스팅하우스는 신규 원전 프로젝트 수주를 확대하고 있다.

10년 전 도시바를 벼랑 끝으로 내몰았던 원전 사업이 이제는 AI 시대 핵심 인프라 산업으로 재평가받는 상황이 된 것이다.

도시바는 현재 일본산업파트너스(JIP) 산하에서 재건 작업을 진행 중이다. 발전 설비와 송배전 장비, 엘리베이터, 하드디스크드라이브(HDD)를 중심으로 수익성을 개선하는 한편 방산과 양자기술, 피지컬 AI 등을 미래 성장 동력으로 육성하고 있다.

이번 사례는 AI가 산업의 가치 지형을 얼마나 빠르게 바꿔놓고 있는지를 보여준다. 10년 전 도시바가 생존을 위해 포기했던 반도체와 원전은 이제 AI 시대를 떠받치는 핵심 산업으로 자리 잡았다.

당시의 선택은 불가피한 생존 전략이었지만, 시간이 흐른 지금 돌아보면 도시바가 놓친 가장 값비싼 기회 가운데 하나로 기록되고 있다.

미국의 원자력 발전소 [사진=블룸버그]

goldendog@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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