원광디지털대 '2학기 온라인 입학설명회' 성황리 개최

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예비지원자 150여 명 참여 높은 호응

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교는 지난 25일 '2026학년도 2학기 온라인 입학설명회'를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.

대학교에 따르면 이번 설명회는 직장인과 개인 사업자 등 시간적 제약이 있는 예비 지원자들이 장소에 구애받지 않고 정보를 얻을 수 있도록 마련됐으며 약 150명이 참석해 높은 관심을 보였다.

원광디지털대학교 전경. [사진=원광디지털대학교]

행사는 화상회의 플랫폼인 Zoom을 통해 진행됐으며 대학 소개와 입학전형, 장학제도 안내가 포함됐다. 이후 학과별 소회의실에서 교수와의 맞춤형 상담이 이어졌다. 참석자들은 채팅을 통해 궁금한 점을 적극적으로 질문했다.

특히 학과별 상담에서는 교육과정, 졸업 후 진로, 온라인 수업 운영 방식 등에 관한 실질적인 내용이 다뤄져 예비 지원자들의 만족도가 높았다.

설명회에 참석한 한 예비 지원자는 "직장 생활을 하다 보니 직접 학교를 방문하기 어려웠는데 온라인 설명회 덕분에 편리했다"며 "교수님과 실시간으로 상담하며 의문점을 바로 해결할 수 있어 많은 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

원광디지털대학교 관계자는 "온라인 설명회는 시간과 장소의 제약 없이 누구나 대학 및 학과 정보를 충분히 확인할 수 있는 기회"라며 "앞으로도 다양한 입학 상담 프로그램을 운영할 예정이다"고 말했다.

한편 원광디지털대는 오는 7월 15일까지 2026학년도 2학기 신·편입생을 모집한다. 모집 학과는 3개 학부 17개 학과로, 웰빙건강학부, 한국문화학부, 실용복지학부 등이 포함된다.

고등학교 졸업 이상의 학력 보유자라면 수능 성적 없이 누구나 신입학에 지원할 수 있으며 전문대학 이상 졸업자 또는 이에 준하는 학력을 가진 경우에는 편입학 지원이 가능하다.

1141world@newspim.com