단양군, 2026년 지방세입 체납관리단 기간제근로자 채용

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정부 일자리 창출·지방세입 확충 맞춰 2명 선발…8월부터 4개월 근무

29일까지 군청 방문,이메일 접수…맞춤형 실태조사·징수 활동 전개

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 지방세와 세외수입 체납액의 체계적인 관리를 위해 '2026년 지방세입 체납관리단' 기간제근로자 2명을 채용한다고 26일 밝혔다.

이번 채용은 정부의 일자리 창출과 지방세입 확충 정책에 따른 체납관리단 확대 운영 방침에 맞춰 추진되며 체납자 실태조사와 맞춤형 징수 활동을 통해 건전한 납세문화를 조성하고 지방재정의 안정성을 높이기 위한 것이다.

단양군청.[사진=단양군] 2026.06.26 choys2299@newspim.com

선발된 체납관리단은 오는 8월 1일부터 11월 30일까지 4개월간 근무하며 체납자 전화상담과 납부 안내, 현장 방문을 통한 실태조사 등 체납징수 관련 업무를 수행하게 된다.

원서 접수는 오는 29일까지 단양군청 재무과 징수팀을 방문하거나 이메일을 통해 가능하며 대리 접수는 허용되지 않는다. 군은 서류전형과 면접시험을 거쳐 최종합격자를 선발할 예정이다.

채용 일정과 응시 자격 등 자세한 사항은 단양군청 홈페이지에서 확인할 수 있으며 관련 문의는 단양군 재무과 징수으로 하면 된다.

김기창 재무과장은 "체납관리단은 체납자의 실태를 직접 확인하고 납부 안내와 필요한 지원 연계까지 담당하는 현장 중심의 역할을 수행하게 된다"며 "책임감과 사명감을 갖고 지역사회에 기여할 수 있는 분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

choys2299@newspim.com