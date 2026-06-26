동양, 글로벌 VC 펀드 평가액 상승

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미국 VC 전문투자형 사모펀드에 약 710만달러 투자



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피 상장사 동양은 간접투자 방식으로 보유 중인 글로벌 벤처캐피탈(VC) 펀드의 평가가치가 상승하고 있다고 26일 밝혔다.

동양은 미국 VC 전문투자형 사모투자펀드에 약 710만달러를 투자했다. 해당 상품은 안드리센 호로위츠(a16z), 라이트스피드벤처파트너스(Lightspeed Venture Partners), 코슬라벤처스(Khosla Ventures) 등 글로벌 VC의 주요 펀드에 재투자되는 구조다.

이들 펀드에는 스페이스X, 오픈AI, 앤트로픽, 데이터브릭스, 스트라이프 등이 편입돼 있다. 이들 기업은 우주항공, 인공지능(AI), 데이터 인프라, 핀테크 분야 기업이다.

동양에 따르면 현재 해당 펀드 투자금 평가액은 약 1100만달러, 원화 기준 약 170억원 수준이다. 회사 측은 투자 원금 대비 약 85억원 이상의 평가이익이 발생한 것으로 추정하고 있다.

동양 로고. [사진=동양]

동양은 2020년부터 AI, 데이터 인프라, 우주항공, 핀테크, 바이오·헬스케어 등 산업 변화와 관련된 분야를 검토해 왔다. 글로벌 VC 펀드 투자는 이 과정에서 진행한 전략적 투자 가운데 하나다.

동양은 AI와 클라우드 산업 성장에 따른 데이터 처리 수요 증가를 장기적인 산업 구조 변화로 보고 있다. 회사는 부천과 인천 구월동 등을 중심으로 도심형 AI 데이터센터 개발을 단계적으로 추진하고 있다.

회사 측은 오픈AI, 앤트로픽, 데이터브릭스 등이 AI 연산 수요와 데이터 처리 수요를 견인하는 기업이라는 점에서 데이터센터 산업 성장 흐름과 연결돼 있다고 설명했다.

데이터센터 사업은 부지 확보와 개발 역량 외에도 전력, 냉각, 네트워크, 보안, AI 수요, 클라우드 고객, 운영 효율화 등이 결합되는 인프라 사업이다. 동양은 글로벌 VC 펀드 투자를 통해 기술 기업 동향을 파악하고, 향후 데이터센터 등 신사업 기획과 전략적 파트너십 확대에 활용한다는 계획이다.

동양은 유진그룹 계열사로 레미콘, 플랜트, 건설 사업을 영위하고 있다. 회사는 지난 2일 주식병합과 자사주 소각을 통해 주주가치 제고에 나서겠다고 밝힌 바 있다. 지난 16일에는 365억원 규모의 부천 삼정동 AI 데이터센터 기계·전기·배관 설비(MEP) 장비 구매 및 구축공사를 수주했다.

동양 관계자는 "데이터센터는 단순 부동산 개발 자산을 넘어 디지털 경제를 움직이는 핵심 인프라"라며 "AI 및 데이터 산업의 성장 흐름과 글로벌 혁신 기업들의 사업 방향을 지속적으로 살피며 미래 인프라 사업의 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 "단순한 금융상품 투자에 그치는 것이 아니라 동양이 추진 중인 데이터센터와 미래 인프라 사업의 방향성과도 맞닿아 있다"며 "글로벌 혁신 기업들과 연결된 투자 포트폴리오는 향후 신사업 밸류체인을 구축하는 데 전략적 자산이 될 것"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com