길 찾기부터 다국어 관광안내… AI가 지역관광 현장 바꾼다

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 25일 관광AI 오픈이노베이션을 통해 전통시장과 국립공원 문제 해결 기술기업 5개사를 선정했다
- 선정 기업들은 AI 지도·밀집도 분석·다국어 안내·배리어프리 등 4개 과제를 맡아 올해 안에 관광현장에서 실증에 나선다
- 공사는 AI 접목으로 관광객 편의·안전 제고와 데이터 기반 전통시장 활성화 및 모두가 즐길 수 있는 관광환경 조성을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 25일 '2026 관광AI 오픈 이노베이션 트래블 엑스랩(TRVL-X Lab)'을 통해 전통시장과 국립공원 등 관광 현장의 문제를 인공지능(AI)로 해결할 기술기업 5개사를 최종 선정했다.
이번 오픈 이노베이션은 관광 현장의 문제를 AI 기술로 해결하기 위해 공사가 추진하는 민·관 협력 프로그램으로, 전통시장형과 국립공원형 2개 부문으로 나눠 진행됐다. 전통시장형은 공사가 글로벌 관광명소로 육성 중인 'K-관광마켓' 2기 중 6개 시장(▲경동시장 ▲단양구경시장 ▲망원시장 ▲수원남문시장 ▲안동구시장연합 ▲해운대시장) 대상이며, 국립공원형은 경주국립공원 토함산지구에서 관광 현안 해결을 돕는다.
공사는 ▲딥파인 ▲비트센싱 ▲투아트 ▲트리플렛 ▲플리토 등 5개사를 최종 선정했다. 선정 기업은 ▲맞춤형 정보·이동경로 제공(AI 지도) ▲실시간 혼잡 구역 분석(AI 밀집도 분석) ▲메뉴판·상품 번역(AI 다국어 안내) ▲관광취약계층 편의 지원(AI 배리어프리) 등 4개 과제를 맡아 올해 안에 각 관광현장에서 실증에 나선다. 특히 AI 밀집도 분석은 그동안 파악이 어려웠던 전통시장 방문객 수, 이동 동선, 체류 시간 등을 Vision AI 기술 기반으로 분석해, 데이터 기반의 전통시장 활성화 정책 수립을 지원할 예정이다.
김영미 관광AI혁신본부장은 "이번 오픈 이노베이션을 통해 대표적인 관광 현장에 AI 기술을 접목함으로써 관광객의 편의와 안전을 한층 높일 수 있을 것으로 기대한다"라며, "앞으로도 기술기업과 협업으로 관광현장 문제를 풀어가고, 모두가 즐길 수 있는 관광환경 조성에 힘쓰겠다"라고 덧붙였다.
jyyang@newspim.com