한국관광공사, 중국 칭다오서 항공·유가 장벽 넘는 바닷길 세일즈 펼쳐

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 16일부터 18일까지 중국 칭다오서 방한 관광 세일즈를 했다.
- 17일 산둥성 5개 페리 선사와 방한 페리관광 확대 MOU를 체결했다.
- 향후 3년간 방한객 150만명 유치와 해상관광 확대를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 16일부터 18일까지 중국 칭다오에서 현지 페리 선사와 주요 여행업계를 대상으로 방한 관광 세일즈를 펼치고, 한·중 페리를 활용한 중국인 관광객 유치 확대에 나섰다.
이번 세일즈는 여름 휴가철을 앞두고 중국인 관광객 유치에 박차를 가하고, 국제 유가 상승 등 대외 여건 변화에 대응해 항공 중심의 방한 관광시장을 보완할 해상관광 수요를 확대하기 위해 마련됐다.
공사는 17일 중국 칭다오 세인트레지스 호텔에서 '방한 페리 관광시장 확대 설명회'를 개최하고, 산둥성 5개 페리 선사(산둥원양해운그룹, 석도국제훼리, 위동항운, 한중훼리, 화동해운)와 '중국인 방한 페리관광 시장 확대 업무협약(MOU)'을 체결했다. 현재 산둥성은 전체 한·중 페리 여객노선의 약 76%를 차지하는 핵심 시장으로, 인천·평택·군산항과 연결된 8개 노선이 운항 중이다.
이번 협약은 공사가 한·중 페리 관광 활성화를 위해 주요 선사들과 처음으로 공동 협력체계를 구축한 사례로, 향후 3년간 방한 관광객 150만 명 유치를 목표로 공동 마케팅과 청소년, 실버세대, 기업 인센티브, 스포츠·문화교류 단체, 개별자유여행객 등 다양한 수요층을 대상으로 맞춤형 관광상품 개발을 추진할 예정이다.
같은 날 공사는 중국 대표 가전기업 하이센스(HISENSE) 그룹 회장 쟈오샤오치엔(贾少谦)과 면담하고, 기업회의 및 인센티브 관광 협력 업무협약을 체결했다. 이어 현지 주요 여행사 7개사와 간담회를 갖고 3~4선 도시 타깃 단체상품 개발, 하반기 페리관광 시장 확대 캠페인 등을 논의했다.
박성혁 사장은 "이번 협약은 공사가 한·중 페리 관광 활성화를 위해 주요 선사와의 공동 협력을 이끌어내고, 처음으로 통합 협력체계를 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "공사는 한·중 페리를 새로운 방한 관광 플랫폼으로 육성하고, 해상관광을 활용한 신규 수요 발굴과 시장 다변화를 통해 한·중 관광교류의 새로운 성장동력을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com