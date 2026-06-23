한국관광공사, 스타필드 수원서 '대한민국 구석구석' 팝업스토어 운영

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 30일까지 스타필드 수원점에서
- '대한민국 구석구석' 국내여행 팝업스토어를 운영한다
- AI 일정추천·오디오여행·디지털관광주민증 등
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 30일까지 스타필드 수원점에서 국내 여행정보 플랫폼 '대한민국 구석구석'의 팝업스토어를 운영한다.
대한민국 구석구석은 공사가 전국 관광지, 축제, 맛집, 여행코스 등 국내여행 정보를 제공하는 플랫폼으로, 지난해 약 5600만 회 방문과 1억 3000만 회 페이지뷰를 기록했다.
이번 팝업스토어는 대한민국 구석구석 서비스와 연계해 국내여행의 다채로운 매력을 오프라인에서 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 'Play Your Trip'을 주제로 여행 준비부터 현장 체험까지 전 과정을 하나의 동선으로 구성했다.
주요 체험 프로그램으로는 ▲AI 기반 맞춤형 여행 일정 추천 서비스 'AI 콕콕 플래너' ▲여행지의 역사·문화를 미리 들어볼 수 있는 오디오 여행 서비스 '오디(Odii)' ▲전국 52개 지역 디지털 관광주민증 발급 ▲MBTI별 국내 여행지 추천 ▲야간관광 브랜드 '밤밤곡곡' 연계 숨은 관광지 소개 등과 함께 다양한 현장 참여형 이벤트가 마련된다. 현장을 방문하지 못한 이용자도 대한민국 구석구석 누리집을 통해 온라인 이벤트에 참여할 수 있다.
공사 이선우 국내디지털마케팅팀장은 "온라인 플랫폼에서 쌓아온 여행 정보와 콘텐츠를 오프라인 공간에서 직접 체험할 수 있도록 기획한 만큼, 여름 휴가를 앞둔 국민들이 국내여행에 더 가깝게 다가오는 기회가 되길 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com