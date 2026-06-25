한국관광공사, 중국 우량예 임직원 5000명 방한 유치 성공

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 중국 대표 주류(酒類)기업 '우량예(五粮液)' 그룹 임직원 및 대리상 등 약 5천 명 규모의 대형 포상관광단을 유치했다.

이번 포상관광단은 약 2500명씩 두 차례에 걸쳐 한국을 방문한다. 이들은 중국 상하이에서 출발하는 아도라 크루즈를 이용해 6월 25일부터 29일까지, 6월 29일부터 7월 3일까지 일정으로 나뉘어 제주와 부산을 각각 찾을 예정이다.

[사진=한국관광공사]

공사 청두지사는 중국 쓰촨성(四川省) 및 꾸이저우성(贵州省)이 중국 10대 명주(名酒) 중 6대 명주 기업이 소재한 핵심 산업 거점임에 착안해 현지 주류기업을 대상으로 맞춤형 유치 전략을 추진했다. 특히 포상관광을 계획 중이던 우량예 그룹을 핵심 타깃으로 선정하고 적극적인 현지 세일즈를 펼친 결과, 유치에 성공했다.

이번 유치는 지난 3월 공사가 추진한 CEO 비즈니스 세일즈 이후 거둔 첫 번째 가시적 성과라는 점에서도 의미가 크다. 공사는 중국 최대 크루즈 선사인 '아도라 크루즈'와 전략적 파트너십을 체결하고 부산, 여수 등 국내 기항지 확대와 함께 포상관광단체 등 MICE 관광객 유치를 위한 협력을 지속해 왔다.

아도라 크루즈 선사의 '아도라매직시티호' 여수 입항사진(26년 3월) [사진=한국관광공사]

김효경 공사 청두 지사장은 "이번 유치는 중국 대형 기업의 인센티브 관광시장 회복과 확대를 보여주는 의미 있는 성과"라며 "오는 9월 이곳 청두에서 개최되는 방한 MICE 로드쇼와 연계해 중국 유력 기업과 대형 포상관광 단체를 지속적으로 유치할 수 있도록 더욱 노력하겠다."라고 밝혔다.

한편, 제주관광공사와 부산관광공사는 우량예 포상관광단 방한을 기념해 사물놀이 공연과 한복 의전단 등 환영행사를 개최할 예정이다.

jyyang@newspim.com