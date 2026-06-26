루비오 "이란과 합의 원하나 호르무즈 통행료는 '불가' 방침"

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미국, 동맹국 설득 속 '조건부 합의' 원칙 재확인

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 마코 루비오 미국 국무장관은 미국이 이란과의 합의를 추진하고 있지만 "어떤 대가를 치르더라도" 체결할 수는 없다고 밝혔다. 그는 특히 호르무즈 해협에서 이란이 통행료를 부과하는 방안에 대해 "완전한 혼란(total chaos)을 초래할 것"이라며 강하게 반대 입장을 재확인했다.

25일(현지시각) AP통신 등에 따르면 루비오 장관은 바레인에서 열린 걸프 아랍 외무장관 및 고위 당국자 회의에서 "우리는 합의를 원하지만 어떤 대가를 치르면서까지 합의를 원하지는 않는다"고 말했다. 그는 "이 합의의 어떤 부분도 걸프 지역 파트너들의 안보, 안정, 번영을 훼손하는 방향으로 진행되도록 두지 않을 것"이라고 강조했다.

이번 발언은 트럼프 행정부가 추진 중인 미국·이란 간 예비 합의를 두고 중동 동맹국들을 설득하는 과정에서 나왔다.

미국과 이란은 핵 프로그램, 제재 완화, 글로벌 에너지 수송로인 호르무즈 해협 문제 등을 포함한 협상을 진행 중이지만, 이란의 미사일 프로그램과 역내 대리세력 지원 등 핵심 현안은 협상 범위에 포함될지 불확실한 상황이다.

루비오 장관은 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등을 직접 겨냥하며 "국제 수로는 어떤 국가에도 속하지 않는다"며 "어느 나라도 국제 수로 사용에 대해 요금을 부과할 권리는 없다"고 말했다. 이어 "이 원칙이 무너지면 세계는 완전한 혼란에 빠질 것"이라고 경고했다.

그는 이란이 전쟁 기간 동안 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄해 글로벌 에너지 시장에 충격을 줬다고 지적하며, 이후 이란이 '해상 서비스 요금' 부과를 검토하고 있다는 점도 문제로 언급했다.

미국과 동맹국들은 이러한 통행료 도입 구상에 대해 일제히 반대 입장을 유지하고 있다.

걸프협력회의(GCC) 국가들도 공동 성명을 통해 "자유롭고 조건 없는 항해"가 반드시 보장돼야 한다고 강조했다.

◆ 오만 구상엔 긍정…이란 합의 불확실성은 여전

루비오 장관은 오만이 제안한 호르무즈 해협 안전 항로 구상에 대해서는 "통행료 부과를 포함하지 않는다"고 확인하며 일정 부분 긍정적으로 평가했다. 오만 역시 향후 해협 운영 방식에 통행료는 포함되지 않을 것이라고 밝혔다.

다만 미국과 이란이 체결한 양해각서에는 향후 60일간 상업 선박의 무료 통과가 명시돼 있을 뿐, 이후 제도적 운영 방식은 여전히 불확실한 상태다.

루비오 장관은 이번 순방 동안 UAE, 쿠웨이트, 바레인 등을 방문하며 "미국은 동맹국의 안보를 훼손하는 어떤 합의도 하지 않을 것"이라고 거듭 강조했다. 그는 "이 지역의 오랜 동맹국들의 안보를 해치는 어떠한 일도 하지 않을 것"이라고 말했다.

한편 미국과 이란 간 초안 합의에는 이란의 탄도미사일 제한 조항이 포함되지 않았으며, 3,000억 달러 규모의 재건 기금과 함께 이란의 지역 영향력 확대 가능성이 포함된 것으로 알려지면서 걸프 국가들의 우려도 커지고 있다.

루비오 장관은 재건 기금에 대해 이번 순방에서 동맹국들의 직접적인 재정 기여를 요구하지 않겠다고 밝혔지만, 협상 구조상 일부 비용 분담 가능성은 여전히 남아 있는 것으로 전해졌다.

2026년 6월 25일(현지시각) 바레인 마나마의 바레인 국제공항에서 중동 순방을 마친 뒤 미 공군 C-17 글로브마스터 III 수송기에 탑승하며 손을 흔들고 있는 마코 루비오 미 국무장관. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com