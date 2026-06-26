오만 "호르무즈 해협에 대한 통항료는 없을 것"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 호르무즈 해협을 사이에 두고 이란과 마주보고 있는 오만이 25일(현지 시각) 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통항료(transit tolls)를 물리는 일은 없을 것이라고 말했다고 로이터 통신이 보도했다.

앞서 오만은 지난 23일 이란과의 공동성명에서 "양국은 호르무즈 해협 내 자국 영해에 대한 주권과 주권적 권리를 강조한다"며 "양국 외교부 간 공동 실무그룹을 설치해 향후 호르무즈 해협의 항행 관리 체계와 해상 서비스, 관련 비용(cost) 등을 협의하기로 했다"고 밝혔다.

오만이 이틀 만에 해협 통항료에 대한 입장을 바꾼 것인지, 통항료와 수수료를 별개로 다루는 것인지는 확실치 않은 상황이다.

바드르 알부사이디 오만 외무장관은 이날 바레인 수도 마나마에서 열린 미국·걸프협력회의(GCC) 외무장관 회의에서 "호르무즈 해협에 대한 향후 관리 체계에는 통항료를 부과하는 방안이 포함되지 않을 것"이라고 말했다.

이번 회의는 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하고 호르무즈 해협과 핵 등 각종 현안에 대해 협상을 벌이는 가운데 미국이 걸프 국가들이 느끼는 불안감을 해소하기 위해 마련됐다.

GCC 회원국은 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 쿠웨이트, 오만 등 6개국이다.

마코 루비오 미 국무장관은 회의에서 "이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 위협하거나 봉쇄한다면 심각한 문제가 될 것"이라며 "지구상 어떤 나라도 국제 수로의 이용에 대해 요금을 부과할 권리가 없다"고 말했다.

한편 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 성명을 내고 자국과 협의 없이 설정된 항로는 "용납할 수 없고 위험하다"며 호르무즈 해협의 통과는 이란이 지정한 항로로만 가능하며 지정된 통신 채널을 통한 사전 협조가 의무 사항이라고 했다.

그러면서 "이를 따르지 않는 선박에 대해 조치를 취할 수 있다"고 했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

ihjang67@newspim.com