박찬대 "도서지역 장병 뱃삯 부담 해결"…이 대통령 뱃삯 지원 주문

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박찬대 인천시장 당선인 [사진=인천시장직 인수위원회]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =박찬대 인천시장 당선인은 서해 5도서 등 최전방 도서지역 장병들의 뱃삯 부담을 덜어 줄 수 있는 방안을 찾겠다고 25일 밝혔다.

박 당선인은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "서해5도를 포함한 도서지역에서 헌신하는 군인들이 합당한 혜택을 누릴 수 있도록 점검해 나가겠다"고 했다.

그는 이재명 대통령이 강조하는 "특별한 헌신에 특별한 보상이 따라야 한다"는 말에 공감한다며 이 같이 밝혔다.

이재명 대통령은 전날 해병대 연평부대를 방문한 뒤 엑스에 올린 글에서 박 당선인에게 축하의 뜻을 전하면서 병사들의 뱃삯 부담을 해소해 달라고 부탁했다.

이 대통령은 "오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 엄청나게 부담된다고 하소연했다"며 "실제 인천에 거주하는 병사들이고 나라 위해 희생하는 청년들이니 인천시민에 준하는 혜택을 주면 어떨까요"라고 했다.

인천시는 도서지역 주민들의 연안여객선 이용 요금을 편도 1500원으로 낮추는 '인천 아이(i) 바다패스'를 운영하고 있으나 인천에 주소지를 두지 않은 직업 군인은 혜택을 못 받고 있다.

박 당선인은 "정책의 사각지대 놓인 분들이 온전한 혜택을 받아볼 수 있도록 살펴보겠다"고 했다.

hjk01@newspim.com