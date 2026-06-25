전국 지역서점 21곳, 전주서 한자리에…'인생독서×인생서점 북페어' 7월 개최

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 전국에 흩어져 있던 지역서점들이 올여름 전주에 모인다.

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 주최·주관하고 한국서점조합연합회가 수행 중인 '인생독서×인생서점' 사업 참여서점들이 함께하는 '인생독서×인생서점 북페어'가 오는 7월 17일부터 18일까지 전주 남부시장 로컬공판장 '모이장'에서 열린다.

2026 인생독서×인생서점 북페어 포스터. [자료= 한국서점조합연합회]

이번 행사는 전국 지역서점이 운영해 온 생애주기별 맞춤형 독서문화 프로그램을 시민들과 함께 나누기 위해 마련된 첫 번째 북페어다. 전국 200개 사업 선정 서점 가운데 21개 지역서점이 참여해 '인생서점 부스'를 운영하며, 생애주기별 맞춤형 독서문화 프로그램과 큐레이션 전시를 선보인다.

특히 조선시대 완판본 문화의 전통을 간직한 전주에서 열리는 이번 북페어는 국내 대표 독립출판 북페어인 '전주책쾌'와 협력해 개최된다. 조선시대 전국을 누비며 책을 유통하던 서적 중개상을 뜻하는 '책쾌'의 이름을 딴 '전주책쾌'는 전주의 출판문화 유산과 전국 독립출판 문화를 잇는 책문화 축제로 자리매김해 왔다.

행사가 열리는 전주 남부시장과의 협력을 통해 지역사회 상생도 도모한다. 북페어 전후 약 일주일 동안 남부시장 일대에서는 '백년의 서포'를 주제로 한 팝업스토어가 운영되며, 전통시장 상품권 증정 이벤트도 함께 진행된다.

이번 북페어의 주제는 '인생독서'다. 독서를 단순히 책을 읽는 행위가 아닌 삶의 전 과정과 함께하는 경험으로 바라보고, 어린이부터 청소년, 성인, 시니어에 이르기까지 생애주기별 다양한 독서의 모습과 의미를 담아낸다.

참여 서점 가운데 8개 서점은 생애주기별 체험 프로그램을 운영한다. 7월 17일에는 버찌책방의 어린이 낭독회, 여행마을의 청소년 대상 점자 체험, 책방 시행과착오의 성인 대상 진(Zine) 만들기, 봄날의산책의 시니어 대상 근대 시 산책 프로그램이 진행된다. 7월 18일에는 탐조책방의 어린이 탐조 이야기, 두루미책방의 청소년 대상 만다라 문진 만들기, 퇴촌책방의 성인 대상 업사이클링 브로치 만들기, 책방수북의 시니어 대상 '내 인생 첫 문장 쓰기' 프로그램이 이어진다.

한국서점조합연합회 관계자는 "이번 북페어는 '인생독서×인생서점' 사업을 통해 전국 지역서점이 운영해 온 생애주기별 맞춤형 독서문화 활동을 시민들과 처음으로 공유하는 자리"라며, "지역서점이 지역의 문화거점으로서 어떤 역할을 하고 있는지 보여주는 것은 물론, 관람객들이 자신의 생애주기에 맞는 독서문화 프로그램을 직접 경험하길 기대한다"고 밝혔다.

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