국민성장펀드, 재생 에너지 인프라 확충에 3700억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회가 25일 국민성장펀드로 재생에너지·첨단산업 인프라 지원을 승인했다.
- 경북 영양 육상풍력 발전소 건설에 2700억원, LS전선·심텍 생산설비 증설에 1000억원을 저리로 지원했다.
- 국민성장펀드 누적 승인 규모는 19건 13조6000억원에 이르렀다.
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누적 19건…총 13조6000억원
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 금융위원회가 첨단산업 강화를 위한 재생 에너지 인프라 확충 지원에 나섰다.
25일 금융위는 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 경상북도 영양군 육상풍력사업 인프라 투·융자 및 케이블·반도체 밸류체인 업체 저리대출 지원 등을 승인했다고 밝혔다. 지원 규모는 약 3700억원이다.
우선 GS E&R과 네이버가 경북 영양군 일원에 72메가와트(MW) 규모의 풍력 발전소를 건설한다. 발전된 전기를 인근 네이버 데이터센터에 장기 공급하며 총 2700억원의 인프라 투융자가 지원된다. 이중 첨단전략산업기금 600억원은 19년 장기 대출로 지원한다.
금융위 관계자는 "사업의 건설공사업체 등을 통해 경북 내륙지역의 직접적인 고용창출효과가 있고, 사업주가 설비 매출액과 연동한 지자체 지원 등을 통해 지역경제 활성화에도 기여할 것"이라고 밝혔다.
이밖에도 해저케이블 양산기업인 LS전선의 초고압 해저케이블 양산시설 및 테스트베드 증설에는 800억원을 ,충북 소재 차세대 메모리 기판 생산기업인 심텍의 생산공장 증설에 200억원을 저리로 대출해준다.
이로써 국민성장펀드는 누적 19건, 총 13조6000억원을 승인했다.
lahbj11@newspim.com