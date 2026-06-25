송미령 장관·민형배 당선인, 기본소득 현장 방문…"변화의 씨앗"

AI 핵심 요약beta
- 송미령 장관과 민형배 당선인은 25일 곡성군 농어촌 기본소득 현장을 방문했다.
- 간담회에서는 기본소득 사용처 확대와 사회적협동조합에 대한 제도적 지원 필요성이 제기됐다.
- 송 장관과 민 당선인은 기본소득을 지역 전환의 마중물로 삼고 협동조합·지역 활동가 지원을 강화하겠다고 밝혔다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 송미령 농림축산식품부 장관과 민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 25일 전남 곡성군 농어촌 기본소득 시범사업 현장을 찾았다고 밝혔다.
이들은 이날 곡성군 죽곡면 로컬라운지 가람에서 현장 간담회를 갖고 기본소득 추진 현황과 현장 애로사항을 청취했다.
이 자리에서는 기본소득 사용처가 부족하고 이와 연계해 사회서비스를 수행하는 사회적협동조합에 대한 제도적 지원 마련이 필요하다는 요구가 나왔다.
송 장관은 "기본소득이 변화의 씨앗이 돼 농어촌 지역을 활력 있게 하고 농어촌에 실질적인 변화를 만들어 나가도록 정책을 보완해 나가겠다"고 약속했다.
민 당선인은 "기본소득은 복지 사업이 아니라 지역 전환 사업"이라면서 "기본소득이 마중물이 돼 지역을 바꿀 수 있도록 해야한다"고 강조했다.
이어 "지역 활동가가 안정적으로 자리 잡을 수 있는 여건을 만들어 주는 것이 사업의 성패를 가르는 가장 중요한 요소"라면서 마을 단위의 협동조합에 대한 정부의 지원을 강조했다.
bless4ya@newspim.com