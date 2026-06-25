민선9기 안산시장직 준비위, 청년 정책 간담회 개최...52건 정책 제안

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 민선9기 안산시장직 준비위원회는 지난 24일 경기테크노파크에서 관내 청년들과 정책간담회를 개최하고 청년 정책제안 전달식을 가졌다고 25일 밝혔다.

24일 경기테크노파크에서 박상윤 안산시 청년위원회 위원장(사진 오른쪽)이 이흥업 민선9기 안산시장직 준비위원회 위원장(사진 왼쪽)에게 청년 정책제안서를 전달하고 있다. [사진=안산시]

이날 정책제안을 전달한 청년위원회는 안산을 사랑하는 청년 300여 명으로 이뤄진 단체로 자발적인 청년 참여 캠페인과 정책토론 활동을 통해 지역 발전 방안을 모색해왔다. 특히 지난 5월에는 청년들이 발굴한 정책 제안을 당시 이민근 안산시장 후보에게 전달한 바 있다.

이번 간담회는 지역 사회에서 활발히 활동 중인 청년을 초청해 기존에 제안된 청년 정책 실행 방안을 논의하고 민선9기 시정에 실질적으로 반영되도록 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 청년들은 취업, 주거, 교통, 문화 등 다양한 현안에 대한 경험을 바탕으로 ▲민생·주차 혁신▲주거 지원 확대▲미래 일자리 창출 등 총 10개 분야에서 52건의 정책을 제안하며 시정 반영을 촉구했다.

위원회는 이날 제안된 정책들이 단순한 건의에 그치지 않고 민선9기 시정에 실질적으로 반영될 수 있도록 시와 긴밀히 협의하여 실행 가능성을 높여 나갈 계획이다.

이흥업 위원장은 "청년이 머물고 도전하며 성장할 수 있는 도시를 만드는 것은 민선9기 안산시의 중요한 과제"라며 "전달받은 52건의 정책 제안을 꼼꼼히 검토해 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이민근 안산시장은 "청년은 안산의 미래를 이끌어갈 주역이자 정책의 중요한 동반자"라며 "민선9기 안산시는 청년들이 단순한 정책 수혜자를 넘어 지역 변화를 이끄는 주체로 참여할 수 있도록 청년의 목소리를 시정에 적극 반영해 나가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com