방사청, 3000톤급 잠수함 예인할 '잠수함용 예인정-Ⅱ' 첫 진수

3000톤급 잠수함 전용 예인정-Ⅱ, 올해 12월 해군 인도

"좁은 항만·악천후에서도 지원"… 출력 높인 잠수함 예인정-Ⅱ

특수 방충재로 안전성 강화… 전투지원 전력화 박차

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 장보고-Ⅲ 3000톤급 잠수함의 계류·예인과 구조 지원을 맡을 신형 지원함정 '잠수함용 예인정-Ⅱ' 선도함을 25일 부산 동일조선에서 진수했다. 이번 함정은 2024년 12월 동일조선과 계약 체결 이후 2025년 10월 착공, 2026년 1월 기공을 거쳐 1년 반여 만에 물 위에 띄웠다.

25일 부산 동일조선에서 개최된 잠수함용 예인정-Ⅱ 사업 선도함 진수식. 주요 참석자들이 오색 테이프를 절단하며 선도함의 안전항해를 기원하고 있다. 오른쪽에서 다섯번째가 이상우 방위사업청 한국형잠수함사업단장. [사진= 방위사업청 제공] 2026.06.25 gomsi@newspim.com

이날 진수식은 이상우 방위사업청 한국형잠수함사업단장이 주관했다. 고성준 동일조선 공동대표와 해군·함정건조업체 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데 국민의례, 사업경과 보고, 기념사, 축사, 진수 및 안전항해 기원의식 순으로 진행됐다. 주요 내빈들은 오색 테이프 절단으로 선도함의 안전 운항을 기원했다.

잠수함용 예인정-Ⅱ는 전장 26.6m, 폭 10.4m, 경하톤수 약 380톤, 최대속력 12노트의 해군 지원함정으로, 대형화된 3000톤급 잠수함을 안정적으로 예인할 수 있도록 설계됐다. 잠수함 구조, 그리고 지원 임무와 함께 소화지원, 해양오염 방제 등 복합 임무 수행 능력을 갖춰 해군 전투근무지원 역량을 강화하는 것이 목표다.

잠수함용 예인정-Ⅱ 사업 선도함 진수 모습. [사진= 방위사업청 제공] 2026.06.25 gomsi@newspim.com

방위사업청은 "기존 대비 출력이 향상된 추진체계와 향상된 예인 성능을 통해 좁은 항만이나 악천후에서도 신속·안전한 지원 임무 수행이 가능하도록 했다"고 했다. 잠수함 형상을 고려한 특수 방충재(완충용 보호대)를 설치해 잠수함과 접촉 시 선체 보호와 안전성을 극대화했다. 선도함은 올해 12월 해군에 인도된 뒤 전력화 과정을 거쳐 작전에 배치될 예정이다.

이상우 한국형잠수함사업단장은 "잠수함용 예인정-Ⅱ가 전력화되면 장보고-Ⅲ급 잠수함의 안정적인 작전 수행 여건이 마련될 것"이라며 "관련 기관과 긴밀히 협조해 성공적인 사업관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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