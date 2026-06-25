방사청, 3000톤급 잠수함 예인할 '잠수함용 예인정-Ⅱ' 첫 진수

AI 핵심 요약beta
- 방위사업청이 25일 부산에서 잠수함용 예인정-Ⅱ 선도함을 진수했다
- 잠수함용 예인정-Ⅱ는 3000톤급 잠수함 예인과 구조·소화·오염방제 등 복합임무 수행함정이다
- 선도함은 12월 해군에 인도돼 전력화 후 작전에 배치될 예정이라고 했다
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"좁은 항만·악천후에서도 지원"… 출력 높인 잠수함 예인정-Ⅱ
특수 방충재로 안전성 강화… 전투지원 전력화 박차
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 장보고-Ⅲ 3000톤급 잠수함의 계류·예인과 구조 지원을 맡을 신형 지원함정 '잠수함용 예인정-Ⅱ' 선도함을 25일 부산 동일조선에서 진수했다. 이번 함정은 2024년 12월 동일조선과 계약 체결 이후 2025년 10월 착공, 2026년 1월 기공을 거쳐 1년 반여 만에 물 위에 띄웠다.
이날 진수식은 이상우 방위사업청 한국형잠수함사업단장이 주관했다. 고성준 동일조선 공동대표와 해군·함정건조업체 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데 국민의례, 사업경과 보고, 기념사, 축사, 진수 및 안전항해 기원의식 순으로 진행됐다. 주요 내빈들은 오색 테이프 절단으로 선도함의 안전 운항을 기원했다.
잠수함용 예인정-Ⅱ는 전장 26.6m, 폭 10.4m, 경하톤수 약 380톤, 최대속력 12노트의 해군 지원함정으로, 대형화된 3000톤급 잠수함을 안정적으로 예인할 수 있도록 설계됐다. 잠수함 구조, 그리고 지원 임무와 함께 소화지원, 해양오염 방제 등 복합 임무 수행 능력을 갖춰 해군 전투근무지원 역량을 강화하는 것이 목표다.
방위사업청은 "기존 대비 출력이 향상된 추진체계와 향상된 예인 성능을 통해 좁은 항만이나 악천후에서도 신속·안전한 지원 임무 수행이 가능하도록 했다"고 했다. 잠수함 형상을 고려한 특수 방충재(완충용 보호대)를 설치해 잠수함과 접촉 시 선체 보호와 안전성을 극대화했다. 선도함은 올해 12월 해군에 인도된 뒤 전력화 과정을 거쳐 작전에 배치될 예정이다.
이상우 한국형잠수함사업단장은 "잠수함용 예인정-Ⅱ가 전력화되면 장보고-Ⅲ급 잠수함의 안정적인 작전 수행 여건이 마련될 것"이라며 "관련 기관과 긴밀히 협조해 성공적인 사업관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com