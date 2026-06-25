경과원 세계 최대 규모 바이오·제약 전시회서 해외시장 진출 성과 거둬

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22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열린 '2026 BIO International Convention(BIO USA 2026)'서 11개 도내 기업 지원

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 이달 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열린 '2026 BIO International Convention(BIO USA 2026)'에 참가한 도내 바이오기업이 브라질 기업과 독점 라이선스 계약을 체결하는 등 해외시장 진출 성과를 거뒀다고 25일 밝혔다.

전시회 이미지. [사진=경과원]

BIO USA는 글로벌 제약사와 바이오기업, 투자기관, 연구기관 등이 참여하는 세계 최대 규모의 바이오·제약 전시회다.

올해 행사에서는 신약 개발, 바이오테크, 디지털 헬스, 첨단 의료기술 등 바이오산업의 최신 기술과 시장 동향이 공유됐다..경과원은 한국관 참가기업 5개 사와 개별 참가기업 6개 사 등 총 11개 도내 기업의 전시 참가를 지원했다.

특히 수원시 소재 엔비피헬스케어는 브라질 제약·헬스케어 기업 마르잔 파르마(Marjan Farma)와 자사의 독자 개발 프로바이오틱스 원료 'NVP-1702'에 대한 독점 라이선스 및 원료 공급 계약을 체결했다.

'NVP-1702'는 엔비피헬스케어의 독자 기술로 개발된 복합 프로바이오틱스 원료로 한국 식약처로부터 알코올성 및 비알코올성 간 손상에 도움을 줄 수 있는 두 가지 기능성을 모두 인정받은 세계 최초 프로바이오틱스이다.

경과원은 이번 BIO USA 참가를 계기로 도내 바이오기업의 글로벌 진출 성과가 더욱 확대될 것으로 보고 있다. 앞으로도 해외 전시회 참가 지원과 투자유치 상담, 글로벌 파트너 발굴, 수출 마케팅 지원 등을 지속 확대할 계획이다.

최해종 바이오산업본부장은 "이번 계약은 도내 바이오기업이 중남미 시장 진출 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 글로벌 파트너 발굴과 해외 투자유치 지원을 통해 도내 바이오기업의 해외 진출 성과를 확대해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com