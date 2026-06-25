CJ프레시웨이, 프랜차이즈 맞춤형 R&D 키운다…신제품 800종 개발

R&D센터 출범 후 관련 매출 연평균 3.5배 증가

전용 소스·조리효율화 상품 개발…해외 진출 맞춤 상품도 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ프레시웨이가 외식 프랜차이즈 고객사를 겨냥한 맞춤형 상품 개발 역량을 강화하고 있다. 브랜드별 고유한 맛을 매장에서 간편하게 구현할 수 있는 제품으로 개발해 점포 운영 효율과 메뉴 품질 균일화를 동시에 지원한다는 전략이다.

25일 CJ프레시웨이는 2023년 6월 R&D센터 출범 이후 약 3년간 800여 종의 신제품을 선보였고, 관련 매출은 연평균 약 3.5배 증가했다고 밝혔다. R&D센터는 상품 개발, 메뉴 기획, 제조 R&D 전문 인력을 통합한 연구개발 조직으로, 브랜드 레시피를 제품화하고 메뉴 콘셉트에 맞는 맛과 조리법까지 함께 설계한다.

CJ프레시웨이 R&D센터 상품 연구개발 현장. [사진=CJ프레시웨이 제공]

외식 분야에서는 프랜차이즈 브랜드별 전용 소스 개발에 집중하고 있다. 고객사가 보유한 레시피와 맛의 특성을 제품에 반영해 조리 과정을 줄이고, 전국 매장에서 균일한 맛과 품질을 유지할 수 있도록 돕는다. 대표 품목으로는 스텔라떡볶이의 떡볶이 소스, 샐러리아의 마녀스프 등이 있다.

R&D센터는 매년 1000개 이상의 외식 소스 레시피를 개발하고, 원료와 배합 비율, 맛·향·식감 평가 결과, 고객 요구사항 등을 데이터베이스로 관리한다. 급식 부문에서도 간장소불고기 등 전처리·양념 육류 제품과 국·탕·찌개용 베이스 상품을 개발해 대량 조리 부담을 낮추고 있다.

올해는 '컬리너리 사이언스팀'을 신설해 현장 검증 기능도 강화했다. 전문 조리 경력을 보유한 연구원이 실제 외식·급식 현장에서 제품의 맛과 품질이 안정적으로 구현되는지 확인한다. CJ프레시웨이는 앞으로 R&D센터와 상품, 영업 조직 간 협업을 바탕으로 기획부터 연구개발, 생산, 공급, 배송까지 아우르는 원스톱 솔루션을 확대하고, 해외 진출 프랜차이즈에는 현지 원료와 식문화를 반영한 특화 상품도 제안할 계획이다.

mkyo@newspim.com