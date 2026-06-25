농식품부, 2학기 학자금대출 접수…농촌 출신 등록금 전액 무이자

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대학원생까지 지원 대상 확대

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농어업인과 농촌 출신 학생들의 교육비 부담 완화를 위해 2026학년도 2학기 농촌출신 대학(원)생 학자금 무이자 대출 신청을 받는다.

농식품부는 오는 7월 1일부터 28일까지 한국장학재단을 통해 '2026학년도 2학기 농촌출신 대학(원)생 학자금대출 지원사업' 신청을 접수한다고 25일 밝혔다.

이 사업은 농어촌 출신 학생들의 고등교육 기회를 확대하기 위해 등록금 전액을 무이자로 대출해 주는 제도다. 지원 대상은 농어촌에 거주하거나 농어업에 종사하는 보호자의 자녀 또는 배우자, 농어업 종사자 본인, 농림축산식품계열 학과 재학생 등이다.

청년농 스마트팜 [사진=전북도] 2023.10.16 gojongwin@newspim.com

신청자는 직전 학기 12학점 이상을 이수하고 평균 70점 이상 성적 요건을 충족해야 한다. 선발되면 대학과 대학원 등록금 전액을 무이자로 대출받을 수 있으며, 거치기간과 상환기간은 각각 최장 10년까지 설정할 수 있다.

농식품부는 올해부터 지원 대상을 대학원생까지 확대했다. 2024년에는 농림축산식품계열 학과 재학생으로 지원 범위를 넓힌 데 이어 농식품 분야 전문인력 양성을 위한 지원을 강화하는 것이다.

학자금 대출 신청은 한국장학재단 홈페이지와 모바일 앱을 통해 가능하며, 심사를 거쳐 8월 중 최종 지원 대상자가 확정된다.

농촌출신 대학(원)생 학자금대출은 2004년 도입 이후 20년 넘게 운영되고 있는 농식품부 대표 장학 지원사업이다. 최근에는 매년 약 1만5000명의 학생이 혜택을 받고 있으며 지난해 이용자 만족도는 94.7점을 기록했다.

지원 규모도 꾸준히 이어지고 있다. 학자금 대출 지원 실적은 2023년 1만5219명(400억원), 2024년 1만3701명(356억원), 2025년 1만4743명(422억원)이다.

농어촌 지역은 학령인구 감소와 청년층 유출이 지속되면서 교육 기회 확대와 청년 인재 육성이 주요 과제로 꼽힌다. 정부는 학자금 지원과 청년농 육성 정책을 연계해 농업·농촌의 지속 가능한 인력 기반을 강화한다는 방침이다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 "농촌출신 대학(원)생 학자금대출은 청년들이 안정적으로 학업을 이어가고 미래 농업·농촌의 주역으로 성장할 수 있도록 뒷받침하는 사업"이라며 "앞으로도 청년 농어업인의 안정적인 정착과 농식품 분야 미래인재 육성을 위해 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com