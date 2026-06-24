농산업 수출 '비관세장벽' 뚫는다…농식품부, 글로벌 인허가 지원단 출범

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'농기계·스마트팜·동물약품' 수출 지원

인허가·검역애로 15건 우선 해결 추진

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 해외 인허가와 검역 규제 등으로 어려움을 겪는 농산업 수출기업 지원에 나선다.

농식품부는 24일 정부세종청사에서 '농산업 글로벌 인·허가 통합 지원단' 출범식을 열고 제1차 정례회의를 개최했다고 밝혔다.

통합 지원단은 농기계와 스마트팜 기자재, 동물용의약품, 종자, 비료 등 농산업 분야 기업들이 해외 시장 진출 과정에서 겪는 인허가 애로를 체계적으로 지원하기 위해 마련됐다.

15일 오후 서울 강남구 코엑스에서 열린 2024 상반기 수출붐업 코리아에서 참관객들이 무선제어 스마트팜 솔루션 '팜링크'를 살펴보고 있다. 2024.04.15 [사진=뉴스핌DB]

지원단에는 농식품부를 비롯해 농촌진흥청, 한국농어촌공사, 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 농기계·종자·동물약품·스마트팜 관련 협회 등이 참여한다.

농식품부는 지난해 역대 최대 실적을 기록한 농산업 수출 성장세를 이어가기 위해 수출 현장의 비관세장벽 해소에 집중한다는 계획이다.

농산업 수출은 2023년 29억7000만달러에서 지난해 29억8000만달러로 늘어난 데 이어 올해는 32억4000만달러까지 확대됐다. 농기계와 스마트팜 기자재, 동물용의약품 수출 증가세가 이어진 영향으로 분석된다.

농산업 수출은 식품 수출과 달리 농기계, 스마트팜 설비, 종자, 동물용의약품 등 국가별 기술 규제와 인증 절차 영향을 크게 받는다. 제품 경쟁력을 확보하더라도 현지 인허가를 통과하지 못하면 시장 진입 자체가 어려워 업계에서는 비관세장벽 해소를 핵심 과제로 꼽아왔다.

이번 회의에서는 수출기업과 협회가 제기한 인허가 관련 애로사항 15건이 공유됐다. 참석자들은 해외 제품 등록 절차와 검역·수입 승인 제도 개선, 국가별 인허가 정보 제공 확대 방안 등을 논의했다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

농식품부는 앞으로 접수된 애로사항을 단기 해결 과제와 중장기 협력 과제로 나눠 관리할 계획이다. 정보 제공과 전문가 자문, 정부 간 협의 등 맞춤형 지원도 병행한다.

특히 농기계와 스마트팜 기자재, 동물용의약품 등은 국가별 인증과 등록 절차가 복잡해 수출 과정에서 대표적인 비관세장벽으로 꼽힌다. 업계에서는 인허가 취득에 수개월에서 수년이 걸리는 경우도 있어 정부 차원의 지원 필요성을 꾸준히 제기해 왔다.

최근 K-스마트팜과 농기자재 수출이 중동·동남아시아를 중심으로 확대되면서 단순 제품 수출을 넘어 기술과 설비를 패키지로 수출하는 사례도 늘고 있다. 이에 따라 국가별 규제 대응 역량이 수출 경쟁력을 좌우하는 요소로 부상하고 있다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 "해외 인허가와 검역, 인증 등 규제는 개별 기업이 대응하기 어려운 대표적인 비관세장벽"이라며 "통합 지원단을 중심으로 수출 현장의 애로를 적극 해소하고 우리 농산업 기업의 해외시장 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com