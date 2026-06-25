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지선 책임론 정면 돌파...연임 도전·사퇴론 일축 나선 정청래·장동혁

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  • 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 대표직을 사퇴하며 전당대회 출마 행보를 이어갔다.
  • 정 전 대표는 김대중·노무현·문재인·이재명 계승을 강조했지만 당 안팎에서는 불출마와 단일 선장론 등 견제가 이어졌다.
  • 장동혁 국민의힘 대표는 24일 당무에 복귀해 사퇴 요구를 거부했고, 개혁파 의원들은 리더십 붕괴를 이유로 사퇴를 재차 압박했다.

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정청래, 대표직 사퇴 후 연임 도전…친명계는 불출마 압박
장동혁, 당무 복귀 후 사퇴 요구 일축…국민의힘 내홍 지속

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 이후 책임론에 휩싸인 여야 대표들이 각자의 방식으로 정면돌파에 나섰다.

정청래 전 더불어민주당 대표는 대표직을 내려놓으며 연임 도전에 나섰고, 건강 악화로 입원했던 장동혁 국민의힘 대표는 엿새 만에 당무에 복귀해 당내 사퇴 요구를 일축했다.

정청래 전 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 정청래, 대표직 사퇴 후 연임 도전…친명계는 불출마 압박

25일 정치권에 따르면 정 전 대표는 전날 민주당 최고위원회의에서 "당대표직을 내려놓는다"며 사퇴를 선언했다.

직접적으로 연임 도전 의사를 밝히지는 않았지만 전당대회준비위원회(전준위)와 중앙당 선거관리위원회(선관위) 설치 및 구성안 의결을 앞두고 대표직을 사퇴한 만큼 사실상 전당대회 출마를 위한 행보로 해석된다.

사퇴 의사를 밝힌 정 전 대표는 곧장 딴지일보 게시판을 찾아 글을 게시했다. 정 전 대표는 민주·진보 진영 역대 대통령을 차례로 언급하며 본인이 민주당의 적통임을 강조했다.

그는 "저는 행동하는 양심, 김대중 대통령의 동교동 사저가 있는 마포구 국회의원"이라며 "평생 민주주의와 인권, 한반도 평화를 위해 헌신하신 김대중 대통령이 저의 정신적 지주"라고 했다.

또 "저는 노사모(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)"라며 "노무현을 통해 정치 현실에 눈을 떴고, 노무현의 정치 개혁, 지역 경선제 도입으로 국회의원이 될 수 있었다. 저는 노무현 키즈"라고 강조했다.

이재명 대통령에 대해서도 "정치적 운명 공동체"로 규정하고 "걱정하지 말라. 이 대통령과의 의리는 제가 끝까지 지킨다"고 밝히며 친명(친이재명)계 달래기에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 오후 서울 삼성동 코엑스에서 열린 국제도서전에서 문재인 전 대통령을 만나 이야기를 나누고 있다. 2026.06.24 kunjoo@newspim.com

같은 날 정 전 대표는 서울 강남 코엑스에서 열린 서울국제도서전을 찾아 문재인 전 대통령을 만났다. 그는 "김대중·노무현·문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피워야 한다고 말했다 했더니 등을 토닥거리며 '잘했다'라고 하셨다"고 밝히며 친문(친문재인)계 표심에도 구애했다.

그러나 당 안팎에서는 정 전 대표를 향한 불출마 압박이 계속 이어지고 있다. 이기헌 민주당 의원은 "국민이 지금은 가지 말라고 멈춰 세울 때 기꺼이 멈출 줄 아는 것도 '정청래다움'이라 믿는다"며 "한 걸음 물러서는 것이 대통령을 지키고 당을 구하는 최선의 방법"이라고 말했다.

강득구 민주당 최고위원은 "민주당은 이재명 정부와 한 배를 타고 있다. 그런데 배에 선장이 둘일 수는 없다"며 "집권여당 지도부는 이 대통령과 경쟁하는 것이 아니라 함께 성공하는 정치를 해야 한다"며 직격했다.

친명계 최대 원외 조직인 '더민주전국혁신회의'도 "민주당 당대표는 국민주권정부 성공의 든든한 동반자여야 한다"며 "특정 지지층의 박수보다 국민의 신뢰를 얻어야 하며, 분열이 아닌 통합의 리더십으로 당과 국민을 하나로 묶어내야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 24일 오후 서울 여의도 국회에서 당무 복귀 기자회견을 하고 있다. 2026.06.24 mironj19@newspim.com

◆ 장동혁, 당무 복귀 후 사퇴 요구 일축…국민의힘 내홍 지속

건강 악화로 6일간 입원했던 장동혁 국민의힘 대표는 전날 당무에 복귀하며 첫 일성으로 당내 사퇴 요구를 일축했다.

장 대표는 국회에서 기자회견을 열고 "우리 당이 집중해야 할 일은 분명하다"고 역설했다. 그는 "민주당이 공소취소 특검을 포기하고 법원이 즉각 이재명 재판을 재개하도록 우리 당 모두가 하나로 힘을 모아 싸워야 한다"고 말했다.

장 대표는 "지금 민주당은 '명청대전'의 소용돌이에 길을 잃었다"며 "이 대통령 지지율은 데드크로스를 넘었다. 우리 당을 향한 국민들의 지지는 높아지고 있다"고 주장했다.

이어 "지금이야말로 우리 당이 제대로 싸워야 할 때"라며 "지금 우리가 하나 되어 싸우지 않는다면 국민들의 지지는 다시 우리 당을 떠날 것"이라고 했다.

그러면서 "당의 주인은 당원"이라며 "당대표의 거취 역시 당원들이 결정할 문제다. 당대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라며 사퇴 요구를 일축했다.

그러자 국민의힘 개혁파 의원 모임인 '대안과미래'는 장 대표의 사퇴를 거듭 촉구하며 맞섰다. 박정하 국민의힘 의원은 "본인이 이야기했던 것처럼 보수 재건의 첫걸음은 본인의 사퇴부터 시작하는 게 아닌가 싶다"며 "이미 리더십은 붕괴됐다"고 말했다.

고동진 국민의힘 의원은 "당원들 생각만 보고 간다는 그 말 자체가 많이 안타깝다"며 "본인이 잘 성찰해야 되는데 그 부분이 좀 부족한 것 같다"고 꼬집었다.

송석준 국민의힘 의원은 "우리가 자화자찬할 때가 아니고 선거 결과 민심의 준엄한 심판을 받아들여야 한다"며 "성찰하고 혁신해서 총선에 대비한 대통합의 물꼬를 트는 노력들을 해야 한다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
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이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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