대전시, 6·25전쟁 76주년 기념식…참전유공자 희생 기려

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 6·25전쟁 제76주년을 맞아 참전유공자의 희생과 헌신을 기리고 보훈 정신 계승을 다짐했다.

대전시는 25일 시청 대강당에서 6·25참전유공자회 대전광역시지부와 함께 '6·25전쟁 제76주년 기념식'을 개최했다.

25일 대전시청 대강당에서 열린 '6·25전쟁 제76주년 기념식'에서 만세삼창을 외치하는 참석자들. [사진=대전시] 2026.06.25 nn0416@newspim.com

이날 행사에는 유득원 대전시 행정부시장과 오재덕 대전지방보훈청장, 6·25참전유공자, 보훈단체장, 보훈단체 회원 등 400여 명이 참석했다.

기념식은 국민의례와 애국가 제창, 순국선열과 호국영령에 대한 묵념으로 시작됐다. 이어 격려금 전달, 차세대 회원 기념패 전달, 모범 보훈대상자 표창, 기념사와 격려사, 기념공연, 6·25의 노래 제창, 결의문 낭독, 만세삼창 순으로 진행됐다.

대전시 행정도우미 자원봉사회는 이날 6·25참전유공자회 대전광역시지부에 격려금을 전달했다. 대전시는 보훈가족 권익 신장과 복지 향상에 기여한 모범 보훈대상자 12명에게 시장 표창을 수여했다.

대한민국6·25참전유공자회가 마련한 지부별 제1호 차세대 회원 기념패는 김병한 씨에게 전달됐다. 김 씨는 6·25전쟁 동락리 전투에 참전한 고 김상홍 대령의 아들로, 참전유공자의 호국정신을 다음 세대에 잇는 의미를 담았다.

기념공연은 대전시립연정국악단이 맡았다. 대전시립청소년합창단과 예신주니어꿈나무합창단은 6·25의 노래를 함께 부르며 참전의 의미를 되새겼다.

유득원 행정부시장은 "오늘의 자유와 평화는 참전유공자들의 희생과 헌신 위에 세워졌다"며 "대전시는 국가를 위해 헌신한 분들에 대한 예우를 강화하고, 미래세대가 6·25전쟁의 의미와 호국정신을 올바르게 이어갈 수 있도록 보훈문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.

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